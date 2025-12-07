हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महिला सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये हैं भारत की 10 सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, आज ही बना लें प्लान

भारत में महिला ट्रैवलर्स के लिए कई सुरक्षित और सुंदर हिल स्टेशन हैं, जो प्रकृति की गोद में आराम और सुकून प्रदान करते हैं. ऐसे में नए साल के मौके पर आप इन बेहतरीन डेस्टिनेशन का प्लान बना सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 07 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

सोलो ट्रैवेलिंग का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता बल्कि अपने आपको पहचानना भी होता है. सोलो ट्रैवल आज भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और खासतौर पर महिलाएं अब निर्भीक होकर नए-नए स्थानों को खोज रही हैं. ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन-सी जगहें न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर भी हैं.

भारत के कई हिल स्टेशन इस मामले में महिलाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त साबित होते हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है और माहौल आपको बिना किसी तनाव के घूमने की आजादी देता है. आइए आपको बताते हैं ऐसे 10 डेस्टिनेशन.

1. ऋषिकेश – महिला सोलो ट्रैवल के लिए सबसे भरोसेमंद जगह

ऋषिकेश महिला सोलो ट्रैवलर की लिस्ट में पहले नंबर पर होना चाहिए. यह एक अध्यात्म नगरी है जहां लोग योग और अध्यात्म से जुड़ने के लिए आते हैं. बेहद ही शांत और प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर त्रिवेणी घाट की गंगा आरती से मन को शांति मिलती है. यह अनुभव अकेली यात्रा कर रही किसी भी महिला को भीतर तक सुकून देता है. रोमांच पसंद है तो यहां रिवर राफ्टिंग, जंगल ट्रेक और बीटल्स आश्रम जैसे विकल्प आपकी यात्रा को और यादगार बना देते हैं.

2. आइजोल, मिजोरम – सुरक्षित और सुंदर राजधानी

आइजोल मिजोरम की राजधानी है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है. यह शहर लगभग 900 मीटर ऊंची पर्वतमाला पर स्थित है. खूबसूरत वादियों वाला यह शहर अपनी संस्कृति, खानपान और परंपरा के लिए जाना जाता है. महिला सोलो ट्रैवलर के लिए यह शहर बेहद सुरक्षित है और यहां का माहौल शांत व दोस्ताना है.

3. कूर्ग, कर्नाटक – प्रकृति और शांति का आदर्श मेल

कूर्ग कर्नाटक का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो महिला सोलो ट्रैवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. कर्नाटक की पहाड़ियों पर स्थित यह जगह भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जानी जाती है. इसकी घनी हरियाली, कॉफी बागान, अब्बी फॉल्स, इरुप्पु फॉल्स और शांत वातावरण इसे खास बनाते हैं.

4. हम्पी – इतिहास सीखने और खुद को समझने की जगह

हम्पी एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरफ इतिहास के निशान दिखाई देते हैं. यहां के बड़े-बड़े पत्थर, पुराने मंदिर और शांत वातावरण अकेले घूमने के लिए शानदार हैं. यहां आप विजयनगर साम्राज्य के खंडहर देख सकते हैं और इतिहास से जुड़ सकते हैं.

5. कोडईकनाल, तमिलनाडु – पहाड़ियों की राजकुमारी

कोडईकनाल तमिलनाडु का एक सुंदर हिल स्टेशन है जिसे पहाड़ियों की राजकुमारी कहा जाता है. यह अपनी ठंडी, धुंध भरी जलवायु, हरे-भरे जंगलों, घुमावदार पहाड़ियों और कोडई झील जैसी खूबसूरत जगहों के लिए मशहूर है.

6. गंगटोक, सिक्किम – शांत, सुरक्षित और खूबसूरत

गंगटोक सिक्किम की राजधानी है और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है. यह शहर महिला ट्रैवलर्स के लिए सुरक्षित माना जाता है. यहां के लोग बेहद स्वागत करने वाले हैं. त्सोमो झील, नाथुला दर्रा और एंची मठ यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

7. वायनाड, केरल – प्रकृति के बीच एक शांत अनुभव

वायनाड केरल की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत शहर है. यह नीलगिरि की पहाड़ियों से घिरा है और वन्यजीव प्रेमियों के लिए शानदार जगह है. यहां के रेनफॉरेस्ट स्टे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सुकून देने वाला अनुभव प्रदान करते हैं.

8. शिलांग, मेघालय – संगीत, कैफे और सुरक्षित माहौल

शिलांग महिलाओं के लिए सुरक्षित, शांत और आकर्षक हिल स्टेशन है. यहां की साफ-सुथरी सड़कें, दोस्ताना लोग, अच्छे कैफे और आसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसे सोलो महिला यात्रियों के लिए आरामदायक बनाते हैं. झरने, व्यू-पॉइंट और संगीत भरा माहौल इसे यादगार जगह बनाते हैं.

9. अल्मोड़ा, उत्तराखंड – शांति और प्राकृतिक सुंदरता

अल्मोड़ा एक शांत, सुरक्षित और बेहद सुकून देने वाला हिल स्टेशन है. कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित यह शहर मंदिरों, पाइन जंगलों और सुंदर सूर्योदय के लिए जाना जाता है. भीड़ कम होती है और वातावरण शांत रहता है.

10. कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल – दार्जिलिंग से शांत और सुरक्षित विकल्प

कलिम्पोंग एक शांत और सुरक्षित हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग से अधिक आरामदायक और कम भीड़ वाला है. यहां के मठ, फूलों की नर्सरी और पहाड़ियों के नज़ारे इसे महिला सोलो ट्रैवलर के लिए बेहतरीन बनाते हैं.

Published at : 07 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
