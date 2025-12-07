Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद

Virat Kohli Visited Simhachalam Temple: विराट कोहली शनिवार को विशाखापट्टनम स्थित सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे. उनके साथ तिलक वर्मा और टीम के अन्य सदस्य भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने पहुंचे.

By : शिवम | Updated at : 07 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली अपनी शानदार फॉर्म में नजर आएं, वो तो लक्ष्य कम पड़ गया नहीं तो विशाखापट्टनम में भी विराट शतक लगा सकते थे. उन्होंने तीसरे वनडे में 65 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसने भारत को 9 विकेट से जीत में मदद की. वह शनिवार को सिंहाचलम मन्दिर भी गए और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद लिया.

विराट कोहली के सिंहाचलम मन्दिर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वह सफेद रंग की टीशर्ट पहने, हाथों में माला लिए दिख रहे हैं. एक अन्य वीडियो में वह मंदिर की परंपरा अनुसार प्रार्थना करते दिख रहे हैं.

सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली

विराट कोहली शनिवार को सिंहाचलम पहाड़ियों में स्थित सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे, जो 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. ये मंदिर भगवान विष्णु के "वराह नरसिंह" रूप को समर्पित है. आपको बता दें कि ‘सिंहाचल’ शब्द का अर्थ है सिंह का पर्वत. यह पर्वत भगवान विष्णु के चौथे अवतार प्रभु नृसिंह का निवास स्थान माना जाता है.

विराट कोहली ने जीता POTS अवार्ड

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों में विराट कोहली का जलवा देखने को मिला. उन्होंने पहले वनडे में ऐतिहासिक शतक जड़ा था, उन्होंने 135 रन बनाए थे. रांची के बाद रायपुर में भी उन्होंने शतक जड़ा, उन्होंने 102 रन बनाए. हालांकि दूसरा मैच टीम इंडिया हार गई थी, जिसके बाद तीसरा मैच सीरीज डिसाइडर हो गया था.

तीसरे वनडे में विराट कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में. कोहली ने 45 गेंदों में खेली इस पारी में 3 छक्के और 6 चौके जड़े. अगर रन बचे होते तो विराट अपने शतक तक भी पहुंच सकते थे. विराट ने 3 मैचों में कुल 302 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 07 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Tags :
Simhachalam Temple Virat Kohli News  India Vs South Africa VIRAT KOHLI IND VS SA
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

विश्व
वीडियोज

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
