Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली अपनी शानदार फॉर्म में नजर आएं, वो तो लक्ष्य कम पड़ गया नहीं तो विशाखापट्टनम में भी विराट शतक लगा सकते थे. उन्होंने तीसरे वनडे में 65 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसने भारत को 9 विकेट से जीत में मदद की. वह शनिवार को सिंहाचलम मन्दिर भी गए और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद लिया.

विराट कोहली के सिंहाचलम मन्दिर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वह सफेद रंग की टीशर्ट पहने, हाथों में माला लिए दिख रहे हैं. एक अन्य वीडियो में वह मंदिर की परंपरा अनुसार प्रार्थना करते दिख रहे हैं.

🚨Today morning Virat Kohli visited Simhachalam Appanna 🙏🏻 Swamy Temple in Vishakapatnam. pic.twitter.com/8BKohErOrv — Karthick (@Karthik18728343) December 7, 2025

सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली

विराट कोहली शनिवार को सिंहाचलम पहाड़ियों में स्थित सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे, जो 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. ये मंदिर भगवान विष्णु के "वराह नरसिंह" रूप को समर्पित है. आपको बता दें कि ‘सिंहाचल’ शब्द का अर्थ है सिंह का पर्वत. यह पर्वत भगवान विष्णु के चौथे अवतार प्रभु नृसिंह का निवास स्थान माना जाता है.

Virat kohli visited Varaha Lakshmi Narasimha temple, Simhachalam, before the match pic.twitter.com/sJmdkeEErL — 𝙒𝙧𝙤𝙜𝙣🥂 (@wrognxvirat) December 7, 2025

विराट कोहली ने जीता POTS अवार्ड

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों में विराट कोहली का जलवा देखने को मिला. उन्होंने पहले वनडे में ऐतिहासिक शतक जड़ा था, उन्होंने 135 रन बनाए थे. रांची के बाद रायपुर में भी उन्होंने शतक जड़ा, उन्होंने 102 रन बनाए. हालांकि दूसरा मैच टीम इंडिया हार गई थी, जिसके बाद तीसरा मैच सीरीज डिसाइडर हो गया था.

तीसरे वनडे में विराट कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में. कोहली ने 45 गेंदों में खेली इस पारी में 3 छक्के और 6 चौके जड़े. अगर रन बचे होते तो विराट अपने शतक तक भी पहुंच सकते थे. विराट ने 3 मैचों में कुल 302 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला.