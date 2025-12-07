इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी

इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर हुई देरी और कैंसिलेशन के बाद कंपनी ने संकट प्रबंधन टीम बनाई है. कंपनी की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने कहा कि यह टीम हालात पर नजर रखकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करेगी.

बोर्ड की मीटिंग के बाद लिया गया फैसला

इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जैसे ही उड़ानों के कैंसिल और लेट होने की समस्या सामने आई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तुरंत बैठक बुलाई गई. इस बैठक में प्रबंधन टीम ने स्थिति की गंभीरता और कारणों की जानकारी बोर्ड सदस्यों को दी.

कंपनी ने बनाया क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप

बयान के अनुसार बोर्ड मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) बनाया जाए. इस ग्रुप में चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता, बोर्ड डायरेक्टर्स ग्रेग सरेट्स्की, माइक व्हिटेकर, अमिताभ कांत, और कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स शामिल हैं. यह टीम लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रबंधन से अपडेट ले रही है कि उड़ानों को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

ग्राहकों को राहत देने के लिए कदम

कंपनी ने कहा कि बोर्ड सभी प्रभावित यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए तुरंत कदम उठा रहा है. यात्रियों को कैंसिलेशन पर रिफंड और तारीख बदलने पर अतिरिक्त शुल्क में राहत दी जा रही है.

IndiGo Spokesperson says, "The Board of Directors of Interglobe Aviation Limited (IndiGo) met on the first day the problem of cancellations and delayed flights arose. The members received a detailed briefing from the Management on the nature and extent of the crisis. This meeting… pic.twitter.com/C7jBPHicnF — ANI (@ANI) December 7, 2025

DGCA ने जारी किया शो-कॉज नोटिस

इधर, उड़ानों की भारी अव्यवस्था को लेकर DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. DGCA ने कहा कि हाल के दिनों में इंडिगो की उड़ानों में भारी लेट और कैंसिलेशन से यात्री परेशान हुए हैं और यह योजना और संसाधन प्रबंधन में बड़ी लापरवाही का परिणाम है.

क्या है देरी की बड़ी वजह?

पिछले एक हफ्ते से इंडिगो की कई उड़ानें लेट या कैंसिल हो रही हैं. इसका बड़ा कारण DGCA द्वारा लागू किए गए नए FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियम, 'जिसकी वजह से अचानक पायलट और क्रू की कमी हो गई' को बताया गया है.