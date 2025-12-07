शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह

टीवी एक्ट्रेस बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी ने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर ली है. उन्होंने मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली है और अब इसकी फोटोज सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि मेन फंक्शन 5 दिसंबर को था और सेरेमनी में फैमिली और क्लोज फ्रेंड ही शामिल हुए थे. टीवी की दुनिया में रूपल गुंजन नाम से मशहूर हैं. कहा जा रहा है कि रूपल ने जानबूझकर अपने शादी सेरेमनी को प्राइवेट रखा. इसमें फैमिली के अलावा सिर्फ करीबी लोग ही शामिल हुए. बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को रिसेप्शन का आयोजन होना है.

कौन है रूपल का पति?

रूपल ने अपने पति के तौर पर नोमिश भरद्वाज को चुना है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शादी की कुछ फोटोज शेयर की हैं. वेडिंग लुक में रूपल ने कई सारे फोटोज पोस्ट किए हैं.





कमर पर बांधा ‘RooNom’ बैंड

रूपल रेड लहंगा में काफी अच्छी लग रही हैं. साथ ही उन्होंने गोल्डन मांग टीका पहन रखा है. उनके पति ने शादी के दौरान येलो एंड व्हाइट शेरवानी पहन रखी है. ‘RooNom’ हैशटैग का वेस्टबैंड भी रूपल ने अपने लहंगे पर बांध रखा है जो कि काफी यूनिक लुक दे रहा है. इससे उनके ब्राइडल लुक को पर्सनलाइज्ड टच भी मिल रहा है. इसके साथ ही गोल्ड नेकलेस, मांग टीका, मैचिंग इयरिंग्स और रेड एंड व्हाइट बैंग्लस के साथ उन्होंने अपने लुक को कंपलीट किया है.

यूनिक वेडिंग लोकेशन

रूपल ने शादी के लिए यूनिक वेडिंग लोकेशन चुना है. जिस होटल में उनकी शादी हुई है वो एयरपोर्ट के काफी करीब है. सोशल मीडिया पर रूपल ने जो फोटोज शेयर किए हैं उसमें मुंबई एयरपोर्ट का लुक बैकग्राउंड में आ रहा है. रनवे के अलावा कई प्लेन बैकग्राउंड स्पेस में दिख रहे हैं. फोटोज और शादी के लिए ये लोकेशन काफी लोगों को पसंद आ रहा है.

दो साल पहले हुई थी पति से मुलाकात

रूपल और नोमिश की शादी काफी प्राइवेट रही. कपल का कहना है कि वो अपने लोगों के बीच शादी करना चाहते थे. नोमिश ने खुलासा किया था रूपल से उनकी मुलाकात मुंबई में दो साल पहले हुई थी. नोमिश एनिमेशन की दुनिया में काम करते हैं. पिछले महीने एक बातचीत में रूपल ने बताया था कि नोमिश मुंबई से हैं. इससे पहले वो लॉस एंजेलिस में भी काम कर चुके हैं.