पश्चिम बंगाल में 933 सरकारी स्कूल बंद, जीरो एडमिशन के चलते लिया फैसला

कमेटियां स्कूल की इमारतों, कमरों, जमीन, खेल मैदान और दूसरी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी जुटाएगी. इसके साथ जमीन और भवन का मालिकाना हक, बुनियादी सुविधाएं और स्कूल तक पहुंच जैसी चीजों की भी जांच की जाएगी. वहीं जिलों को हर स्कूल की अलग जानकारी के साथ यह भी बताना होगा कि उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है या उसकी संपत्ति का किसी दूसरे सार्वजनिक काम में इस्तेमाल किया जा सकता है. रिपोर्ट तय समय के अंदर ही विभाग को भेजनी होगी.