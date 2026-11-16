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हिंदी न्यूज़शिक्षाIOCL Apprentice 2026: Indian oil में अप्रेंटिस का मौका, बगैर एग्जाम भरे जाएंगे 409 पद

IOCL Apprentice 2026: Indian oil में अप्रेंटिस का मौका, बगैर एग्जाम भरे जाएंगे 409 पद

IOCL Apprentice 2026: इंडियन ऑयल ने अप्रेंटिस के 409 पदों पर भर्ती निकाली है, जहां बिना किसी परीक्षा के चयन होगा, जानिए योग्यता, आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तिथि और अप्लाई करने का तरीका

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 16 Nov 2026 08:26 AM (IST)
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IOCL Apprentice 2026: देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ट्रेनिंग करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. कंपनी के मार्केटिंग डिवीजन ने ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 409 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 12 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं.

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किन राज्यों के लिए निकली है यह भर्ती?

यह अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 12 महीने की अवधि का होगा. इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को ईस्टर्न रीजन के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात किया जाएगा, जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं. ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के नियमों के अनुसार हर महीने निर्धारित स्टाइपेंड दिया जाएगा.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है. वहीं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस या डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए 12वीं पास या किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है.

आयु सीमा की गणना 30 नवंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी. इसके तहत आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा. चयन पूरी तरह से योग्यता परीक्षा 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा. मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले केंद्र सरकार के आधिकारिक अप्रेंटिसशिप पोर्टल NAPS या NATS पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. वहां रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com/apprenticeships पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में दिए गए अनिवार्य माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को भी भरना जरूरी है. दोनों चरण पूरे करने के बाद ही आवेदन स्वीकार माना जाएगा. इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 08:26 AM (IST)
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