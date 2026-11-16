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हिंदी न्यूज़शिक्षाCAT Exam Guidelines: CAT 2026 देने जा रहे हैं तो जानें नए नियम, समझें कैसे काम करेगा कैलकुलेटर?

CAT Exam Guidelines: CAT 2026 देने जा रहे हैं तो जानें नए नियम, समझें कैसे काम करेगा कैलकुलेटर?

कैट 2026 की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बार IIM की ओर से फेस मैचिंग और केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाने के साथ इंतजाम किए गए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 16 Nov 2026 01:20 PM (IST)
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देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2026 की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को 3 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बार आईआईएम की ओर से फेस मैचिंग और चुनिंदा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाने के साथ इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले एमबीए उम्मीदवारों के मन में कैलकुलेटर के इस्तेमाल को लेकर असमंजस रहता है.

इस बार परीक्षा आयोग को ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का फिजिकल या पर्सनल कैलकुलेटर ले जाना सख्त मना है. इसके बजाय उम्मीदवारों को कैलकुलेटर स्क्रीन पर एक वर्चुअल ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा.  इस कैलकुलेटर के काम करने का तरीका सामान्य कैलकुलेटर से थोड़ा अलग है. इसलिए परीक्षा में समय बचाने और गलतियों से बचने के लिए इसके नियमों को पहले से समझना बहुत जरूरी है. 

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कीबोर्ड रहेगा डिसेबल 

परीक्षा के दौरान उम्मीदवार अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कोई भी अंक या गणितीय चिन्ह टाइप नहीं कर पाएंगे. कीबोर्ड ऑपरेशन पूरी तरह बंद रहेगा, इसलिए उम्मीदवारों को माउस की मदद से स्क्रीन पर दिख रहे बटनों पर क्लिक करके ही सारी गणना करनी होगी. 

मैथमेटिकल फंक्शन 

ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में जोड़े गए प्लस, माइनस, गुणा और भाग के अलावा प्रतिशत वर्गमूल और व्युत्क्रम या इनवर्स निकालने की सुविधा मिलेगी. 

नया कैलकुलेशन शुरू का तरीका 

कोई भी नया सवाल हल करने से पहले कैलकुलेटर का क्लियर बटन जरूर दबाना होगा, ताकि पिछली गणना का मान आगे छोड़कर उत्तर अलग न हो जाए. 

मेमोरी बटन का सही इस्तेमाल कैसे करें 

  • MS- : स्क्रीन पर दिख रही संख्या को मेमोरी में सेव करने के लिए. 
  • M+ : स्क्रीन पर मौजूद संख्या को पहले से सेव की गई मेमोरी वैल्यू से जोड़ने के लिए. 
  • MR : मेमोरी में सेव किए गए मान को वापस स्क्रीन पर लाने के लिए.
  • M- : मेमोरी में सेव संख्या में से स्क्रीन पर दिख रही संख्या को घटाने के लिए. 

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प्रतिशत वर्गमूल और यूनिवर्स निकालने का नियम 

आपको बता दें कि कैट के ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में प्रतिशत और वर्गमूल निकालने का क्रम सामान्य कैलकुलेटर से अलग होता है. यहां प्रतिशत ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम करता है. उदाहरण के लिए अगर आपको 250 + 15% निकालना है, तो कैलकुलेटर में 250 + 15% 250 = दबाना होगा, जिससे उत्तर 287.5 आएगा. इसी तरह 250 - 15% के लिए 250 - 15% 250 = दबाने पर 212.5 आंसर प्राप्त होगा. वहीं गुना या भाग करते समय प्रतिशत को दशमलव रूप में दर्ज करना होगा. जैसे 200 x 20% के लिए 200 x 20% 1 = दबाने पर 40 मिलेगा. इसके अलावा किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पहले संख्या डालें और फिर वर्गमूल (√) का बटन दबाए जैसे √9 निकालने के लिए पहले 9 और फिर √ दबाए. अगर 9 + √9 करना है, तो 9 + 9 √ = वर्गमूल बराबर दबाना होगा, जिससे 12 आंसर मिलेगा. वहीं भिन्न वाली गणनाओं के लिए पहले संख्या दर्ज करें और फिर 1/x बटन दबाए.  उदाहरण के लिए 1/3 का मान जानने के लिए 3 दबाकर 1/x पर क्लिक करें, जिसे 0.333333 प्राप्त होगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 16 Nov 2026 01:20 PM (IST)
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