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हिंदी न्यूज़शिक्षाSatellite Engineer Career: सैटेलाइट बनाने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे बनाएं इस फील्ड में करियर?

Satellite Engineer Career: सैटेलाइट बनाने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे बनाएं इस फील्ड में करियर?

Satellite Engineer Career: सैटेलाइट बनाने और स्पेस साइंस के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होती है, जानिए 12वीं के बाद के बेस्ट कोर्सेज, टॉप संस्थान और ISRO में नौकरी पाने का रास्ता

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 16 Nov 2026 10:34 AM (IST)
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Satellite Engineer Career: चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 जैसे ऐतिहासिक मिशनों की सफलता के बाद भारत के स्पेस सेक्टर में तेजी से क्रांति आ रही है. अब इस क्षेत्र में केवल सरकारी संस्थान ही नहीं, बल्कि सैकड़ों प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं. ऐसे में जो छात्र अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं और सैटेलाइट बनाना सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह करियर का सुनहरा दौर है. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सही विषयों का चुनाव और तकनीकी पढ़ाई बेहद जरूरी है.

12वीं से ही तय करनी होगी दिशा

सैटेलाइट इंजीनियर बनने की नींव स्कूली पढ़ाई से ही पड़ती है. इसके लिए छात्रों को 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में साइंस स्ट्रीम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय चुनने होंगे. इस फील्ड में जाने के लिए 12वीं में अच्छे अंक लाना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए JEE Main और JEE Advanced जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाएं पास करनी होती हैं.

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ग्रेजुएशन में कौन से कोर्स हैं बेस्ट?

12वीं पास करने के बाद छात्रों को 4 साल की B.Tech या B.E की डिग्री हासिल करनी होती है. सैटेलाइट निर्माण किसी एक ब्रांच का काम नहीं है, बल्कि इसमें कई इंजीनियरिंग क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है. इसके लिए एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग सबसे प्रमुख कोर्स हैं.

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र भी सैटेलाइट के अलग-अलग हिस्से, सेंसर और सॉफ्टवेयर तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

देश के प्रमुख संस्थान जहां से कर सकते हैं पढ़ाई

भारत में अंतरिक्ष और सैटेलाइट तकनीक की पढ़ाई के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम सबसे बेहतरीन विकल्प है. इसे ISRO का अपना संस्थान भी माना जाता है. यहां JEE Advanced के स्कोर के आधार पर दाखिला मिलता है और पढ़ाई पूरी होने के बाद सीधे इसरो में वैज्ञानिक या इंजीनियर बनने का मौका मिलता है.

इसके अलावा, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से भी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की जा सकती है.

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कहां मिलते हैं नौकरी के अवसर?

पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं के पास ISRO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जैसे सरकारी संस्थानों में वैज्ञानिक या इंजीनियर बनने का विकल्प होता है. इसके अलावा, अब भारत में स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सल और ध्रुव स्पेस जैसी कई प्राइवेट कंपनियां भी सैटेलाइट और रॉकेट बना रही हैं, जहां युवाओं की भारी मांग है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 10:34 AM (IST)
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