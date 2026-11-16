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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई

आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई

आजम खान को गाजियाबाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 16 Nov 2026 01:01 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गाजियाबाद कोर्ट ने आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. आजम खान को डासना जेल में रखा जाएगा. आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हिरासत में लिया था. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

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मिल सकती है जमानत

आजम खान पर आरोप है कि 31 अक्टूबर को 'दोहरे पैन कार्ड' (Dual PAN Card) मामले में जेल से रिहा होने के ठीक 40 मिनट बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह आज़म खान को अंतरिम ज़मानत देने के पक्ष में है.

पूछे 80 सवाल

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आजम खान से 4 दिन में 80 सवाल पूछे थे. इस केस की जांच आखिरी चरण में है और जल्द ही ईडी अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी.  पूछताछ के दौरान ईडी को आजम खान ने कोई खास बयान नहीं दिया है. ईडी कोई खास बयान दर्ज करने में सफल नहीं हुई है.

ईडी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च रकम और उसके स्रोत की जांच कर रही है. जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और 59 भवनों की 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही अटैच कर चुकी है. इसके अलावा जो भी चंदा मिला है उनकी जानकारी ईडी निकाल रही है.

बता दें आजम खान 31 अक्टूबर 2026 को करीब 11 महीने बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में उनकी 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी. जेल से बाहर आते ही आजम खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें डासना जेल भेजा गया था. उसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए अपन कस्टडी में ले लिया था. 

ये भी पढ़ें: बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Published at : 16 Nov 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
ED AZam Khan
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