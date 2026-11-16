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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के मजे

Watch: छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के मजे

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स और उनकी पत्नी केट मिडलटन मुंबई में गली क्रिकेट का आनंद लेते दिखे. महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी उनके साथ नजर आए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 02:49 PM (IST)
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प्रिंस विलियम्स, उनकी पत्नी केट मिडलटन और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मुंबई की सड़कों पर गली क्रिकेट का आनंद लेते दिखे. प्रिंस विलियम्स और केट मिडलटन अभी तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं, उन्होंने मुंबई में एक चाय की टपरी पर 'चाय' की चुस्की भी ली.

उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला. खेल शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर, प्रिंस को कुछ समझाते नजर आए. वहीं केट ने बल्लेबाजी का आनंद लिया. सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी कर रहे थे. बताते चलें कि इस दौरे पर विलियम्स और केट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं. गली क्रिकेट का आयोजन बलार्ड एस्टेट पर किया गया. कुल्हड़ में उन्हें चाय भी परोसी गई. 

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यह दूसरी बार है जब प्रिंस और केट भारत दौरे पर आए हैं. साल 2016 में दोनों लगभग एक सप्ताह के लिए भारत और भूटान के दौरे पर आए थे. उस समय भी सचिन तेंदुलकर उनसे मिले और ओवल मैदान पर दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया था. 

प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड

एक स्कूल की छात्रा गेंदबाजी कर रही थी, जबकि प्रिंस विलियम्स भी हाथ में बैट लेकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते दिखे. छात्रा ने चौथी गेंद पर प्रिंस विलियम्स को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे वहां खड़े सभी लोग चौंक गए.

इस मुलाकात में प्रिंस विलियम्स ने सफेद शर्ट और नेहरू स्टाइल जैकेट पहनी हुई थी. वहीं प्रिंसेस केट मिडलटन ने हल्के हरे रंग का ब्लेजर, पैंट और सफेद रंग का टॉप पहन हुआ था. वहीं सचिन तेंदुलकर ने नेवी ब्लू शर्ट और डेनिम ट्राउजर पहनी हुई थी.

 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Kate Middleton Prince Williams
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