प्रिंस विलियम्स, उनकी पत्नी केट मिडलटन और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मुंबई की सड़कों पर गली क्रिकेट का आनंद लेते दिखे. प्रिंस विलियम्स और केट मिडलटन अभी तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं, उन्होंने मुंबई में एक चाय की टपरी पर 'चाय' की चुस्की भी ली.

उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला. खेल शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर, प्रिंस को कुछ समझाते नजर आए. वहीं केट ने बल्लेबाजी का आनंद लिया. सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी कर रहे थे. बताते चलें कि इस दौरे पर विलियम्स और केट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं. गली क्रिकेट का आयोजन बलार्ड एस्टेट पर किया गया. कुल्हड़ में उन्हें चाय भी परोसी गई.

यह दूसरी बार है जब प्रिंस और केट भारत दौरे पर आए हैं. साल 2016 में दोनों लगभग एक सप्ताह के लिए भारत और भूटान के दौरे पर आए थे. उस समय भी सचिन तेंदुलकर उनसे मिले और ओवल मैदान पर दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया था.

So it begins… the Prince and Princess of Wales joined Sachin Tendulkar in Mumbai for a game of street cricket on their first engagement in India https://t.co/zTQEKUBPgR — Kate Mansey (@KateMansey) November 16, 2026

प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड

एक स्कूल की छात्रा गेंदबाजी कर रही थी, जबकि प्रिंस विलियम्स भी हाथ में बैट लेकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते दिखे. छात्रा ने चौथी गेंद पर प्रिंस विलियम्स को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे वहां खड़े सभी लोग चौंक गए.

इस मुलाकात में प्रिंस विलियम्स ने सफेद शर्ट और नेहरू स्टाइल जैकेट पहनी हुई थी. वहीं प्रिंसेस केट मिडलटन ने हल्के हरे रंग का ब्लेजर, पैंट और सफेद रंग का टॉप पहन हुआ था. वहीं सचिन तेंदुलकर ने नेवी ब्लू शर्ट और डेनिम ट्राउजर पहनी हुई थी.

#WATCH | Maharashtra: Britain's Prince William plays gully cricket with young Cricketers in Mumbai. Princess Kate and Cricket legend Sachin Tendulkar are also here. The Prince and Princess of Wales are in Mumbai for a three-day visit centred around the 2026 Earthshot Prize. https://t.co/t1pbETB3ic — ANI (@ANI) November 16, 2026

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