अखिलेश के PDA की काट बनेगा SPM? ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से बढ़ी हलचल

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां अब जमीन पर उतरने लगीं हैं. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के PDA और असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) के बीच शुरू हो गई है. SPM ने चंद्रशेखर आजाद को सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है.

एसपीएम का मुकाबला सीधे सपा के पीडीए से माना जा रहा है.क्योंकि सपा के वोट का आधार पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग है और ओवैसी और चंद्रशेखर ने भी इसी वर्ग पर अपना दांव चला है. ओवैसी लगातार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर रैली कर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं. क्या एसपीएम सपा के पीडीए को नुकसान पहुंचा सकता है ? इसे दोनों की ताकतों को अलग-अलग समझते हैं.

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अखिलेश का पीडीए-2024 में दिलाई सफलता

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सबसे पहले जून 2023 में पीडीए फार्मूले का नारा दिया था. जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को इसका मूल बताया गया. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन को इसमें सफलता भी मिली. सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर भाजपा को झटका दिया था.

अब इसी फार्मूले के साथ अखिलेश यादव 2027 के चुनावों में भी उतर रहे हैं. हालांकि वे लगातार पीडीए की परिभाषा को बढ़ाते चले जा रहे हैं. इसमें वे पीड़ित, दुखी, अपमानित और पंडित और आधी आबादी व अन्नदाता को जोड़ रहे हैं. अखिलेश यादव सपा के पारंपरिक मुस्लिम यादव गठजोड़ के साथ ही अन्य समाज को भी अपने साथ लाना चाहते हैं. लेकिन अब एसपीएम उनके सामने चुनौती बन सकता है.

क्या है सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ?

हाल ही में लखनऊ में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन कर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया. उनका गठबंधन भी 403 सीटों पर उतरेगा. इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया. दोनों ही नेताओं ने इस वंचित तबकों की असली आवाज बताया.

चंद्रशेखर आजाद अभी नगीना (सुरक्षित) से सांसद हैं और दलित युवाओं में उनका क्रेज देखने को मिलता है. उधर ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए पर तंज कसते हुए कहा, "पीडीए का असली मतलब 'पलट दिया अखिलेश' है. वे लगातार यूपी में मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं. यही नहीं उन्होंने अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर भी तंज कसा है. उन्होंने कहा एक वो है जो नमाज के लिए सड़कों पर खड़ा है और एक हैं जो वहां जा रहे हैं जहां हमारी मस्जिद गिरा दी गयी.

जनता के बीच साख की लड़ाई

अखिलेश के पीडीए के मुकाबले एसपीएम के सामने खुद की विश्वसनीयता की चुनौती है. क्योंकि राजनीतक रूप से असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को विपक्ष द्वारा बीजेपी प्लांटेड बताया जाता है. इसके मुकाबले अखिलेश यादव अपने पीडीए फार्मूले के बूते लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को पीछे धकेल चुके हैं और लगातार उनके साथ इस समाज के लोग जुड़ रहे हैं. जबकि ओवैसी और चंद्रशेखर के सामने अपने आपस को विश्वसनीय साबित करना ही चुनौती है.

दलित मुस्लिम वोट बंटने का खतरा

2027 के चुनाव में एसपीएम अखिलेश यादव के पीडीए को दलित-मुस्लिम वोट बैंक बंटने का खतरा है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक एसपीएम अगर जितना वोट लेगा उतना ही अखिलेश के पीडीए का नुकसान होगा. सपा को वेस्ट यूपी में वोट बंटने का ज्यादा खतरा दिख रहा है. यहां ज्यादातर सीटों पर दलित और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं.

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