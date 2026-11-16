NEET PG Counselling 2026: एमसीसी आज यानी 16 नवंबर को नीट पीजी 2026 राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट की घोषणा करेगा. जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए रजिस्टर किया है, वह ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अलॉटमेंट चेक कर सकेंगे. डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरे पार्टिसिपेट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के तहत डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जरी, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड और पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कल यानी 17 नवंबर को अनाउंस किया जाएगा.

18 से 24 नवंबर तक करना होगा कॉलेज में रिपोर्ट

काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार जिन उम्मीदवारों को दूसरे राउंड में सीट अलॉट की जाएगी, उन्हें ऐडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18 से 24 नवंबर 2026 के बीच संबंधित मेडिकल कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा. अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तारीखों के अंदर अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी सीट अपने आप ही रद्द कर दी जाएगी. कॉलेज में रिपोर्ट करने वाले सभी उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 25 नवंबर 2026 को किया जाएगा. अगर वेरिफिकेशन के दौरान डॉक्यूमेंट या आवेदन में कोई गलती पाई जाती है, तो सीट रद्द की जा सकती है.

राउंड 2 के लिए कौन से उम्मीदवार थे पात्र?

दूसरे राउंड की काउंसलिंग में मुख्य रूप से तीन कैटेगरी के उम्मीदवारों को शामिल होने का मौका दिया गया था. इसमें वे उम्मीदवार जिन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी. दूसरी कैटेगरी में वे उम्मीदवार जिन्हें पहले राउंड में सीट मिली थी और उन्होंने बेहतर कॉलेज या सीट के लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुना था. वहीं तीसरे वे उम्मीदवार जिन्होंने फ्री एग्जिट नियमों के तहत पहले राउंड से बाहर निकलने का ऑप्शन चुना था या रिपोर्ट नहीं किया था, वह सभी उम्मीदवार इस राउंड के लिए एलिजिबल थे. आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड में सीट आवंटित होने के बाद कॉलेज में रिपोर्ट कर लिया था और अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं चुना, वे दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं थे.

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रिजल्ट और अलॉटमेंट लेटर कैसे करें डाउनलोड?

सबसे पहले मेडिकल काउंसलिंग कमिटी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग सेक्शन पर क्लिक करें.

वहां नीट पीजी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

अब लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करें.

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पीडीएफ खुल जाएगा.

इसे डाउनलोड कर लें और कॉलेज में रिपोर्ट के समय साथ ले जाने के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

एमसीसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए पहले से ही जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें. कॉलेज में रिपोर्टिंग के दौरान उम्मीदवारों को एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट, नीट पीजी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, योग्यता परीक्षा की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र सहित सभी मूल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटो कॉपी ले जानी होगी.

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