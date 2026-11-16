'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा

इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जियाकोमो फिलिबेक हाल ही में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने इस कार्यक्रम में कथित वोटर चोरी को लेकर बयान दिया था, जिस पर बवाल मच गया है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की करीबी नेता डेबोरा बर्गामिनी ने फिलिबेक को फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र से जुड़ा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है.

डेबोरा बर्गामिनी ने फेकबुक पर लिखा, 'यूरोपियन सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स के एक इतालवी सदस्य ने प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा पर हमला करते हुए कहा, "वोट चोरों, सीट छोड़." ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में विपक्ष सरकार पर वोटर लिस्ट में सुधार के लिए हमला कर रहा है. इस सुधार का मकसद दोहरी पहचान रखने वाले लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना है.'

भारत की तारीफ करते हुए फिलिबेक को लगाई फटकार

उन्होंने कहा, 'यूरोपीय होने के नाते, हम 97 करोड़ नागरिकों को मतदान का अधिकार देने वाले देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना ठीक नहीं समझते हैं. भारत की अपनी राजनीतिक संस्थाएं और न्यायपालिका है. किसी भी संघर्ष या विवाद का समाधान लोकतंत्र के नियमों का पालन करते हुए और उनका सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए.'

फिलिबेक के बयान पर बवाल

कांग्रेस पार्टी ने भारत समिट-2026 का आयोजन करवाया था. इसके समापन सत्र में इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जियाकोमो फिलिबेक के बयान पर हंगामा हो गया. उन्होंने मंच से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए. इस दौरान मंच पर मौजूद विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेता हंसते नजर आए.

फिलिबेक ने कहा कि लोकतंत्र एक व्यक्ति को एक वोट के सिद्धांत पर बना है और एक पारदर्शी वोटर लिस्ट जरूरी है. उन्होंने कहा कि दो हफ्ते पहले रामलीला मैदान में हजारों लोगों का मार्च लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रहा. इसी संदर्भ में उन्होंने यह नारा लगाया था. बाद में उन्होंने अंग्रेजी में दोहराया, 'वोट चोर, सीट छोड़ो'.

यह भी पढ़ें : थाईलैंड: फुकेट की बिल्डिंग में भीषण आग, 11 लोगों की मौत, कई घायल