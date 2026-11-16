ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा

'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा

इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की करीबी नेता ने फिलिबेक को बुरी तरह फटकार लगाई है. फिलिबेक ने हाल ही में कथित वोट चोरी को लेकर बयान दिया था.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Nov 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जियाकोमो फिलिबेक हाल ही में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने इस कार्यक्रम में कथित वोटर चोरी को लेकर बयान दिया था, जिस पर बवाल मच गया है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की करीबी नेता डेबोरा बर्गामिनी ने फिलिबेक को फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र से जुड़ा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है.

डेबोरा बर्गामिनी ने फेकबुक पर लिखा, 'यूरोपियन सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स के एक इतालवी सदस्य ने प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा पर हमला करते हुए कहा, "वोट चोरों, सीट छोड़." ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में विपक्ष सरकार पर वोटर लिस्ट में सुधार के लिए हमला कर रहा है. इस सुधार का मकसद दोहरी पहचान रखने वाले लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना है.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
अखिलेश यादव से सीट बंटवारे पर राहुल गांधी ने साफ किया रुख, कहा- 'सपा महत्वपूर्ण...'
अखिलेश यादव से सीट बंटवारे पर राहुल गांधी ने साफ किया रुख, कहा- 'सपा महत्वपूर्ण...'
इंडिया
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
इंडिया
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
इंडिया
राहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद
राहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद

भारत की तारीफ करते हुए फिलिबेक को लगाई फटकार

उन्होंने कहा, 'यूरोपीय होने के नाते, हम 97 करोड़ नागरिकों को मतदान का अधिकार देने वाले देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना ठीक नहीं समझते हैं. भारत की अपनी राजनीतिक संस्थाएं और न्यायपालिका है. किसी भी संघर्ष या विवाद का समाधान लोकतंत्र के नियमों का पालन करते हुए और उनका सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए.'

फिलिबेक के बयान पर बवाल

कांग्रेस पार्टी ने भारत समिट-2026 का आयोजन करवाया था. इसके समापन सत्र में इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जियाकोमो फिलिबेक के बयान पर हंगामा हो गया. उन्होंने मंच से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए. इस दौरान मंच पर मौजूद विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेता हंसते नजर आए.

फिलिबेक ने कहा कि लोकतंत्र एक व्यक्ति को एक वोट के सिद्धांत पर बना है और एक पारदर्शी वोटर लिस्ट जरूरी है. उन्होंने कहा कि दो हफ्ते पहले रामलीला मैदान में हजारों लोगों का मार्च लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रहा. इसी संदर्भ में उन्होंने यह नारा लगाया था. बाद में उन्होंने अंग्रेजी में दोहराया, 'वोट चोर, सीट छोड़ो'. 

यह भी पढ़ें : थाईलैंड: फुकेट की बिल्डिंग में भीषण आग, 11 लोगों की मौत, कई घायल

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Giorgia Meloni INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अखिलेश यादव से सीट बंटवारे पर राहुल गांधी ने साफ किया रुख, कहा- 'सपा महत्वपूर्ण...'
अखिलेश यादव से सीट बंटवारे पर राहुल गांधी ने साफ किया रुख, कहा- 'सपा महत्वपूर्ण...'
इंडिया
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
इंडिया
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
इंडिया
राहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद
राहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
इंडिया
'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा
'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा
आईपीएल 2026
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
क्रिकेट
जय शाह फिर बने ICC के चेयरमैन, गौतम गंभीर ने भेजा स्पेशल मैसेज
जय शाह फिर बने ICC के चेयरमैन, गौतम गंभीर ने भेजा स्पेशल मैसेज
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
इंडिया
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
Home Tips
Ginger Storage Tips: जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget