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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच

पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच

पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की चर्चा अब भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है. खबरे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच एक आम सहमति नहीं बन पा रही है

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Nov 2026 01:31 PM (IST)
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पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आम सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है.

बीजेपी भले ही अकाली दल को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने देने के लिए राजी हो, लेकिन वो खुद 45-50 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूक में दिखाई दे रही है. इनमें से कई सीटें तो ऐसी हैं  जहां अकाली दल का प्रभाव अधिक है. ऐसे में अकाली दल इन सीटों को देने का जोखिम नहीं उठाना चाह रही. 

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बीजेपी की किन सीटों पर नजर?

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी 117 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर दावेदारी चाहती है और इसके लिए पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला दिया है. इन 47 सीटों की सूची में  पटियाला ग्रामीण, डेराबस्सी, मोहाली, खरड़, सुनाम, संगरूर, बठिंडा शहरी, बल्लुआणा, गुरुहरसहाय, मानसा, मोगा, पायल, साहनेवाल, नवांशहर, गुरदासपुर और बटाला जैसी सीटें शामिल हैं. इनमें कुछ ऐसी हैं जो अकाली दल अपने पास रखना चाहता है. 

किस आधार पर सीटों की मांग?

 बीजेपी ने सीटों की मांग के साथ ही गठबंधन टूटने के बावजूद प्रदेश में संगठन की पकड़ मजबूत होने का भी हवाला दिया है. खबरों की मानें तो बीजेपी की नजर 34 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा, माझा और दोआबा की सीटों पर भी है. साल 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का वोट शेयर 9.63 प्रतिशत से बढ़कर 18.56 प्रतिशत रहा था. वहीं, विधानसभा सीटों के हिसाब से लोकसभा सीटों पर बढ़त को देखें तो कांग्रेस 37, आम आदमी पार्टी 33, बीजेपी 23 और अकाली दल 9 सीटों पर आगे रहे थे. हालांकि, एक सच ये भी है कि बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी थी. 

बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि अर्ध शहरी इलाकों में व्यापारी, दुकानदार, मध्यम वर्गीय परिवार, कर्मचारी और आसपास के गांवों के किसान मतदाता साथ रहते हैं. 2024 के चुनावों में बीजेपी कई अर्ध शहरी सीटों पर अकाली दल से आगे रही थी, इसलिए पार्टी इन सीटों पर दोबारा चुनाव लड़ना चाहती है. हालांकि, बीजेपी का ये भी मानना है कि अकाली दल के साथ आने से बीजेपी को  पंथक, ग्रामीण वर्गो और किसानों का समर्थन भी मिल सकता है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 16 Nov 2026 01:31 PM (IST)
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