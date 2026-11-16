पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच

पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आम सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है.

बीजेपी भले ही अकाली दल को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने देने के लिए राजी हो, लेकिन वो खुद 45-50 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूक में दिखाई दे रही है. इनमें से कई सीटें तो ऐसी हैं जहां अकाली दल का प्रभाव अधिक है. ऐसे में अकाली दल इन सीटों को देने का जोखिम नहीं उठाना चाह रही.

पंजाब में टिकट कटने के बाद क्या नाराज हैं गुरमीत खुड्डियां? बोले- पार्टी को...

बीजेपी की किन सीटों पर नजर?

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी 117 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर दावेदारी चाहती है और इसके लिए पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला दिया है. इन 47 सीटों की सूची में पटियाला ग्रामीण, डेराबस्सी, मोहाली, खरड़, सुनाम, संगरूर, बठिंडा शहरी, बल्लुआणा, गुरुहरसहाय, मानसा, मोगा, पायल, साहनेवाल, नवांशहर, गुरदासपुर और बटाला जैसी सीटें शामिल हैं. इनमें कुछ ऐसी हैं जो अकाली दल अपने पास रखना चाहता है.

किस आधार पर सीटों की मांग?

बीजेपी ने सीटों की मांग के साथ ही गठबंधन टूटने के बावजूद प्रदेश में संगठन की पकड़ मजबूत होने का भी हवाला दिया है. खबरों की मानें तो बीजेपी की नजर 34 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा, माझा और दोआबा की सीटों पर भी है. साल 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का वोट शेयर 9.63 प्रतिशत से बढ़कर 18.56 प्रतिशत रहा था. वहीं, विधानसभा सीटों के हिसाब से लोकसभा सीटों पर बढ़त को देखें तो कांग्रेस 37, आम आदमी पार्टी 33, बीजेपी 23 और अकाली दल 9 सीटों पर आगे रहे थे. हालांकि, एक सच ये भी है कि बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी थी.

बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि अर्ध शहरी इलाकों में व्यापारी, दुकानदार, मध्यम वर्गीय परिवार, कर्मचारी और आसपास के गांवों के किसान मतदाता साथ रहते हैं. 2024 के चुनावों में बीजेपी कई अर्ध शहरी सीटों पर अकाली दल से आगे रही थी, इसलिए पार्टी इन सीटों पर दोबारा चुनाव लड़ना चाहती है. हालांकि, बीजेपी का ये भी मानना है कि अकाली दल के साथ आने से बीजेपी को पंथक, ग्रामीण वर्गो और किसानों का समर्थन भी मिल सकता है.

बीजेपी-SAD गठबंधन में कहां फंसा पेंच? पुनर सुरजीत गुट ने बढ़ाई टेंशन