एक्सप्लोरर
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
अगर आप विदेश में कम बजट में MBA करना चाहते हैं तो यह देश आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. यहां टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, आसान एडमिशन प्रोसेस और किफायती फीस के साथ भारतीय छात्रों के लिए कई मौके हैं.
अगर आप विदेश में MBA करने का सपना देख रहे हैं लेकिन बजट आपका रास्ता रोक रहा है, तो मलेशिया आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है भारत के पास स्थित यह देश कम खर्च में इंटरनेशनल क्वालिटी की पढ़ाई देता है और यहां एडमिशन प्रक्रिया भी काफी आसान है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 09 Dec 2025 10:15 AM (IST)
Tags :Education
शिक्षा
6 Photos
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
शिक्षा
6 Photos
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
शिक्षा
6 Photos
अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद बनीं ये 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, देखें पूरी लिस्ट
शिक्षा
6 Photos
CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
शिक्षा
6 Photos
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
एबीपी लाइव
Opinion