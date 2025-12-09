हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाविदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?

विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?

अगर आप विदेश में कम बजट में MBA करना चाहते हैं तो यह देश आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. यहां टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, आसान एडमिशन प्रोसेस और किफायती फीस के साथ भारतीय छात्रों के लिए कई मौके हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Dec 2025 10:15 AM (IST)
अगर आप विदेश में कम बजट में MBA करना चाहते हैं तो यह देश आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. यहां टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, आसान एडमिशन प्रोसेस और किफायती फीस के साथ भारतीय छात्रों के लिए कई मौके हैं.

अगर आप विदेश में MBA करने का सपना देख रहे हैं लेकिन बजट आपका रास्ता रोक रहा है, तो मलेशिया आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है भारत के पास स्थित यह देश कम खर्च में इंटरनेशनल क्वालिटी की पढ़ाई देता है और यहां एडमिशन प्रक्रिया भी काफी आसान है.

1/6
मलेशिया उन देशों में से है जहां MBA पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है वजह है कम फीस, सुरक्षित माहौल और अंग्रेजी में पढ़ाई यहां की यूनिवर्सिटीज एशिया में अच्छी रैंकिंग रखती हैं और इंडस्ट्री-कनेक्ट भी मजबूत होता है.
मलेशिया उन देशों में से है जहां MBA पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है वजह है कम फीस, सुरक्षित माहौल और अंग्रेजी में पढ़ाई यहां की यूनिवर्सिटीज एशिया में अच्छी रैंकिंग रखती हैं और इंडस्ट्री-कनेक्ट भी मजबूत होता है.
2/6
मलेशिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे Asia School of Business (ASB), University of Malaya (UM), Multimedia University (MMU) और Taylor’s University इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की MBA पढ़ाई देती हैं इन संस्थानों में भारत के छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ रही है, जिससे माहौल और भी आसान बन जाता है.
मलेशिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे Asia School of Business (ASB), University of Malaya (UM), Multimedia University (MMU) और Taylor’s University इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की MBA पढ़ाई देती हैं इन संस्थानों में भारत के छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ रही है, जिससे माहौल और भी आसान बन जाता है.
3/6
यहां MBA करने का कुल खर्च पश्चिमी देशों के मुकाबले आधा होता है आमतौर पर MBA की फीस 5 से 12 लाख रुपये सालाना है, जबकि रहने का खर्च लगभग 25,000 से 45,000 रुपये महीने होता है इस वजह से मलेशिया बजट-फ्रेंडली स्टडी डेस्टिनेशन माना जाता है.
यहां MBA करने का कुल खर्च पश्चिमी देशों के मुकाबले आधा होता है आमतौर पर MBA की फीस 5 से 12 लाख रुपये सालाना है, जबकि रहने का खर्च लगभग 25,000 से 45,000 रुपये महीने होता है इस वजह से मलेशिया बजट-फ्रेंडली स्टडी डेस्टिनेशन माना जाता है.
4/6
बेसिक तौर पर छात्रों को किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री चाहिए होती है कुछ यूनिवर्सिटीज वर्क एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देती हैं इंग्लिश टेस्ट जैसे IELTS/TOEFL की जरूरत पड़ सकती है SOP, इंटरव्यू और आसान स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के साथ यहां एडमिशन लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है.
बेसिक तौर पर छात्रों को किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री चाहिए होती है कुछ यूनिवर्सिटीज वर्क एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देती हैं इंग्लिश टेस्ट जैसे IELTS/TOEFL की जरूरत पड़ सकती है SOP, इंटरव्यू और आसान स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के साथ यहां एडमिशन लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है.
5/6
भारतीय छात्रों को यहां कई फायदे मिलते हैं जैसे कम खर्च में विदेशी डिग्री, पढ़ाई पूरी तरह अंग्रेज़ी में, सुरक्षित माहौल और भारत के बेहद करीब होने की सुविधा साथ ही यहां इंटरनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप और जॉब एक्सपोज़र भी बेहतर मिलता है, जिससे करियर ग्रोथ के अवसर बढ़ जाते हैं.
भारतीय छात्रों को यहां कई फायदे मिलते हैं जैसे कम खर्च में विदेशी डिग्री, पढ़ाई पूरी तरह अंग्रेज़ी में, सुरक्षित माहौल और भारत के बेहद करीब होने की सुविधा साथ ही यहां इंटरनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप और जॉब एक्सपोज़र भी बेहतर मिलता है, जिससे करियर ग्रोथ के अवसर बढ़ जाते हैं.
6/6
मलेशिया में MBA करना भारतीय छात्रों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यहां इंटरनेशनल क्वॉलिटी की पढ़ाई बहुत कम खर्च में मिल जाती है यूनिवर्सिटीज आधुनिक और ग्लोबल स्तर की हैं, पढ़ाई पूरी तरह अंग्रेज़ी में होती है और एडमिशन प्रक्रिया भी आसान है साथ ही मलेशिया का सुरक्षित माहौल, भारत के करीब होना और इंटर्नशिप से लेकर जॉब तक अच्छे मौके मिलना इसे और भी बेहतर स्टडी डेस्टिनेशन बना देता है.
मलेशिया में MBA करना भारतीय छात्रों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यहां इंटरनेशनल क्वॉलिटी की पढ़ाई बहुत कम खर्च में मिल जाती है यूनिवर्सिटीज आधुनिक और ग्लोबल स्तर की हैं, पढ़ाई पूरी तरह अंग्रेज़ी में होती है और एडमिशन प्रक्रिया भी आसान है साथ ही मलेशिया का सुरक्षित माहौल, भारत के करीब होना और इंटर्नशिप से लेकर जॉब तक अच्छे मौके मिलना इसे और भी बेहतर स्टडी डेस्टिनेशन बना देता है.
Published at : 09 Dec 2025 10:15 AM (IST)
Tags :
Education

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Lucknow Breaking: घुसपैठियों को लेकर यूपी ATS सक्रिय | CM Yogi | UP Politics | ABP News
Parliament में आज Rahul Gandhi शुरू करेंगे बहस की शुरूआत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
Parliament में आज जानिए किन मुद्दों पर होगी बात, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है जमकर बहस
SIR Controversy: 'आखिरी सांस तक कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा'- Mamata Banerjee | TMC | West Bengal
Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
बॉलीवुड
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
हेल्थ
Winter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
ट्रेंडिंग
"हवा की तरह आई मौत और..." 100 की रफ्तार से कार ने सड़क किनारे शख्स को उड़ाया- दिल दहला देगा वीडियो
शिक्षा
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget