विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?

मलेशिया में MBA करना भारतीय छात्रों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यहां इंटरनेशनल क्वॉलिटी की पढ़ाई बहुत कम खर्च में मिल जाती है यूनिवर्सिटीज आधुनिक और ग्लोबल स्तर की हैं, पढ़ाई पूरी तरह अंग्रेज़ी में होती है और एडमिशन प्रक्रिया भी आसान है साथ ही मलेशिया का सुरक्षित माहौल, भारत के करीब होना और इंटर्नशिप से लेकर जॉब तक अच्छे मौके मिलना इसे और भी बेहतर स्टडी डेस्टिनेशन बना देता है.