"हवा की तरह आई मौत और..." 100 की रफ्तार से कार ने सड़क किनारे शख्स को उड़ाया- दिल दहला देगा वीडियो

हाईवे पर चलती जिंदगी उतनी ही तेज है, जितनी तेज वहां दौड़ती गाड़ियां. कई बार मौत इतनी खामोशी से, इतनी स्पीड में आती है कि इंसान को संभलने का भी मौका नहीं मिलता. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक दिल दहला देने वाला वीडियो इसी कड़वी सच्चाई को फिर सामने लाता है. कुछ ही सेकंड के इस फुटेज में मौत हवा के झोंके की तरह आती है और पलभर में सब कुछ तबाह कर देती है. सड़क किनारे खड़ा एक लड़का, पास में मिट्टी हटाता एक दूसरा शख्स, शांत माहौल,हल्की धूप और ठीक उसी पल हाईवे पर 120 से 140 की रफ्तार से दौड़ती एक सफेद कार. वीडियो देखने के लिए कलेजा चाहिए.

हाईवे किनारे हुआ भयानक हादसा

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाईवे किनारे दो लड़के काम में व्यस्त हैं. उनमें से एक सड़क के बिल्कुल पास खड़ा है, जबकि दूसरा फावड़ा लेकर दुकान के सामने जमी मिट्टी को हटाने में जुटा है. वीडियो किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, इसलिए दृश्य साफ-साफ दिखाई देता है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है. हाईवे पर गाड़ियां कम रफ्तार में गुजर रही हैं और दोनों लड़के बिना किसी खतरे की आहट के अपना काम कर रहे होते हैं.

📍Maharajganj, Uttar Pradesh:

CCTV footage - A man sprinkling water on his roadside plot was suddenly struck from behind by a speeding Maruti Swift Dzire, which flung him several meters away. pic.twitter.com/ClutntbyTs — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) December 6, 2025

120-140 की रफ्तार में आई कार

इसी दौरान दूर से एक कार हाई स्पीड में आती दिखाई देती है. दिखने से ही लगता है कि उसकी रफ्तार कम से कम 120 से 140 के बीच रही होगी. गाड़ी इतनी तेज है कि कैमरे में सिर्फ उसकी चमकती झलक ही नजर आती है. सड़क किनारे खड़े लड़के को शायद अंदाजा भी नहीं था कि मौत उस पर कितनी तेजी से बढ़ रही है. कुछ ही पल में कार सीधे लड़के पर चढ़ जाती है. न आवाज न ब्रेक का संकेत और न कोई चेतावनी. बस एक पल में लड़का हवा में उछलकर गायब हो जाता है.

सड़क किनारे खड़े शख्स को मारी टक्कर

टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि पूरा दृश्य धूल के गुबार में बदल जाता है. कुछ सेकंड तक सिर्फ धुआं और मिट्टी ही दिखाई देती है. जब गुबार हल्का होता है, तब कार नजर ही नहीं आती. वो इतनी तेजी से मौके से निकल जाती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ. हादसे के ठीक पास खड़ा दूसरा लड़का सदमे में जड़ हो जाता है. वह वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे शरीर थरथरा गया हो और दिमाग सुन्न पड़ गया हो.

सहम गए यूजर्स

वीडियो को @Deadlykalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का बताया जा रहा है. वीडियो को लाखों लोगो ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मौत तो हवा के झोंके की तरह आई. एक और यूजर ने लिखा...कभी भी हाईवे किनारे खड़े हो तो चौकन्ने रहो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस तरह से मौत आएगी किसी ने सोचा नहीं होगा.

