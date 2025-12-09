अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ

Saumya Tandon On Akshaye Khanna: भाबीजी घर पर हैं फेम सौम्या टंडन फिल्म धुरंधर में नजर आईं हैं. उन्होंने रहमान डकैत की पत्नी का किरदार निभाया है. सौम्या ने अक्षय के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 09 Dec 2025 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और उसके बाद से हर जगह छाई हुई है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. इस फिल्म के सारे एक्टर्स की जमकर तारीफ हो रही है. उन्हीं में से एक सौम्या टंडन भी हैं. जिन्हें लोग भाबीजी घर पर हैं कि गोरी मैम के किरदार से जानते हैं. अब गोरी मेम के बाद सौम्या को फिल्म में एक अलग अवतार में देखा गया. वो फिल्म में अक्षय खन्ना की पत्नी के किरदार में नजर आईं. सौम्या ने अक्षय खन्ना के किरदार की तारीफ की है और उनके साथ काम करने का अनुभव शेयर किया है.

सौम्या टंडन के काम की धुरंधर में खूब तारीफ हो रही है, उन्होंने न्यूज18 शोशा को दिए इंटरव्यू में कहा- 'मैं अक्षय के काम की बहुत बड़ी फैन हूं. जब वो स्क्रीन पर होते हैं, तो वह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं. उन्हें स्क्रीन पर देखना सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत सहज एक्टिंग करते हैं. मेरा मतलब है, वो बहुत शानदार एक्टर हैं. इसलिए उनके साथ काम करना सच में बहुत अच्छा अनुभव था.'

अक्षय खन्ना की जमकर तारीफ की

अक्षय की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए सौम्या ने कहा-'मेरा मतलब है, मैं पूरी फिल्म में नहीं थी क्योंकि मेरा, आप जानते हैं, इसमें एक छोटा सा रोल है. लेकिन मैंने सेट पर सभी से सुना है कि ये काफी मुश्किल शूटिंग थी और उन्होंने अपना 2000 परसेंट दिया है, और यह दिख रहा है. मुझे लगता है कि वह इसके लिए सारा प्यार पाने के हकदार हैं.'

बॉक्स ऑफिस पर कर रही धमाल

धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म ने चार दिन में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. सोमवार को धुरंधर मे 23 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 126 करोड़ हो गया है.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar Box Office Collection Day 4: सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़े रणवीर सिंह, चार दिन में ही 'सिकंदर' को चटा दी धूल

Published at : 09 Dec 2025 10:07 AM (IST)
