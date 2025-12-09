IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मेगा ऑक्शन से ठीक पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया है. BCCI ने फाइनल ऑक्शन लिस्ट जारी करते हुए 1,005 खिलाड़ियों के नाम काट दिए हैं. अब केवल 350 खिलाड़ी ही नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे. जिनमें एक बड़ा सरप्राइज नाम भी शामिल है, साउथ अफ्रीका के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का.

स्टार खिलाड़ी की वापसी ने मचाया हलचल

क्विंटन डी कॉक ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपना संन्यास वापस लिया है. उनको भी ऑक्शन लिस्ट में शामिल करने की मांग एक फ्रैंचाइजी की ओर से की गई थी. भारत के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे ODI में धमाकेदार शतक जड़ने के बाद डी कॉक ने अपना मन बदलते हुए ऑक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है. इस बार उन्होंने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये रखा है, जो पिछले मेगा ऑक्शन से आधा है. उन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पर नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था.

35 नए खिलाड़ी जोड़े गए, कई हटाए गए

BCCI ने ऑक्शन की अंतिम सूची में 35 नए खिलाड़ियों को शामिल किया, जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थे. इनमें श्रीलंका के त्रीवेन मैथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा, दुनिथ वेलालगे, अफगानिस्तान के अरब गुल और वेस्ट इंडीज के अकीम ऑगस्टे जैसे नाम शामिल हैं.

वहीं भारतीय खिलाड़ियों में सदेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, सागर सोलंकी, पारिक्षित वलसंगकर और इजाज सावरिया सहित 20 से अधिक नाम अचानक लिस्ट में जोड़े गए हैं.

BCCI ने ऑक्शन का पूरा प्लान भी साझा किया

नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में दोपहर 2:30 बजे (IST) से शुरू होगी. पहला राउंड कैप्ड खिलाड़ियों का होगा, जिसमें क्रम होगा,

बल्लेबाज - ऑलराउंडर - विकेटकीपर/बल्लेबाज - तेज गेंदबाज - स्पिनर

इसके बाद अनकैप्ड खिलाड़ियों की बारी आएगी.

ऑक्शन की फाइनल लिस्ट में शामिल नए खिलाड़ी

विदेशी खिलाड़ी

अरब गुल (अफगानिस्तान), माइल्स हैमंड (इंग्लैंड), डैन लाटेगन (इंग्लैंड), क्विंटन डी कॉक (साउथ अफ्रीका), कॉनर एस्टरहुइज़न (साउथ अफ्रीका), जॉर्ज लिंडे (साउथ अफ्रीका), बयांडा माजोला (साउथ अफ्रीका), त्रावीन मैथ्यू (श्रीलंका), बिनुरा फर्नांडो (श्रीलंका), कुसल परेरा (श्रीलंका), दुनिथ वेललागे (श्रीलंका), अकीम ऑगस्टे (वेस्टइंडीज)

भारतीय खिलाड़ी

सदेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, सबीर खान, बृजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, एरॉन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरि नायर, माधव बाजाज, श्रीवत्स आचार्य, यशराज पुंजा, साहिल पराख, रोशन वाघसारे, यश दिचोलकर, अयाज खान, धुर्मिल मटकर, नमन पुष्पक, परिक्षित वलसंगकर, पुरव अग्रवाल, ऋषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सावरिया, अमन शेखावत