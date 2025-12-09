हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती

UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती

UPSC ने ट्रेडमार्क्स और जीआई एग्जामिनर के 100 पदों और डिप्टी डायरेक्टर के 2 पदों के लिए भर्ती जारी कर दी है, आवेदन 13 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक होंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Dec 2025 08:19 AM (IST)
UPSC ने ट्रेडमार्क्स और जीआई एग्जामिनर के 100 पदों और डिप्टी डायरेक्टर के 2 पदों के लिए भर्ती जारी कर दी है, आवेदन 13 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक होंगे.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ट्रेडमार्क्स और जीआई एग्जामिनर के पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है. आयोग ने 100 पद ट्रेडमार्क्स और जीआई एग्जामिनर के लिए और 2 पद डिप्टी डायरेक्टर के लिए जारी किए हैं.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 1 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. यह मौका खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने कानून की पढ़ाई की है और सरकारी सेवा में करियर बनाना चाहते हैं.
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 1 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. यह मौका खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने कानून की पढ़ाई की है और सरकारी सेवा में करियर बनाना चाहते हैं.
आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी, जिसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है.
आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी, जिसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है.
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी. योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून में डिग्री होनी चाहिए.
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी. योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून में डिग्री होनी चाहिए.
भर्ती प्रक्रिया कुल तीन चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रीलिम्स में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा और मेन्स पास उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
भर्ती प्रक्रिया कुल तीन चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रीलिम्स में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा और मेन्स पास उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
इंटरव्यू के बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.
इंटरव्यू के बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को upsc.gov.in पर जाकर Apply Online विकल्प पर क्लिक करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद फॉर्म भरना और दस्तावेज़ अपलोड करना होगा. सबमिशन से पहले सभी विवरण ध्यान से चेक करना जरूरी है और अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर रखना होगा.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को upsc.gov.in पर जाकर Apply Online विकल्प पर क्लिक करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद फॉर्म भरना और दस्तावेज़ अपलोड करना होगा. सबमिशन से पहले सभी विवरण ध्यान से चेक करना जरूरी है और अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर रखना होगा.
Published at : 09 Dec 2025 08:19 AM (IST)
