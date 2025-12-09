एक्सप्लोरर
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
UPSC ने ट्रेडमार्क्स और जीआई एग्जामिनर के 100 पदों और डिप्टी डायरेक्टर के 2 पदों के लिए भर्ती जारी कर दी है, आवेदन 13 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक होंगे.
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ट्रेडमार्क्स और जीआई एग्जामिनर के पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है. आयोग ने 100 पद ट्रेडमार्क्स और जीआई एग्जामिनर के लिए और 2 पद डिप्टी डायरेक्टर के लिए जारी किए हैं.
नौकरी
6 Photos
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
नौकरी
6 Photos
CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
UPSC ने शुरू की सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए प्रोसेस, 23 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
नौकरी
6 Photos
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion