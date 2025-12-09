UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को upsc.gov.in पर जाकर Apply Online विकल्प पर क्लिक करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद फॉर्म भरना और दस्तावेज़ अपलोड करना होगा. सबमिशन से पहले सभी विवरण ध्यान से चेक करना जरूरी है और अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर रखना होगा.