थाईलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट है. यहां हर साल लाखों भारतीय घूमने के लिए जाते हैं. अगर यहां की करेंसी की बात करें तो यहां की वैल्यू इंडियन रुपए के मुकाबले ज्यादा है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 थाई बाट (THB) की कीमत लगभग 2.83 भारतीय रुपये INR है.

अगर कोई भारतीय थाईलैंड में जाकर काम करता है और उसे वहां महीने के लगभग 1 लाख मिलते हैं तो भारत में आकर उसकी कीमत 2 लाख 82 हजार हो जाएगी. इस हिसाब से साफ पता चलता है कि थाईलैंड में कमाए गए पैसे भारत में आकर काफी ज्यादा हो जाते हैं. इसके अलावा अगर कोई भारतीय थाईलैंड में 1 लाख रुपये घूमने के लिए लेकर जाता है तो वहां उसकी कीमत 35 हजार 376 रुपये हो जाते हैं.

थाईलैंड की मुद्रा और उससे जुड़े तथ्य

थाईलैंड की आधिकारिक मुद्रा थाई बाट कहलाती है, जिसे सौ सतांग में बांटा जाता है. इस मुद्रा की पूरी व्यवस्था और नियंत्रण बैंक ऑफ थाईलैंड के पास होता है. भारतीय यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे थोड़ी-सी स्थानीय मुद्रा पहले से बदल कर जाएं, ताकि शुरुआती खर्च में परेशानी न आए.

भारतीय पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या

थाईलैंड पर भारतीय पर्यटकों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है. केवल वर्ष 2024 में ही लगभग इक्कीस लाख भारतीय वहां पहुंचे. चीन और मलेशिया के बाद भारत को थाईलैंड का सबसे बड़ा पर्यटक बाजार माना जाता है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलता है.

