​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पर आधारित है. सबसे पहले आवेदन की समीक्षा के बाद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है. इसके बाद मेडिकल टेस्ट किया जाएगा.