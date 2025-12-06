हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश

​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश

सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के 59 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इच्छुक उम्मीदवार 20 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Dec 2025 02:13 PM (IST)
सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के 59 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इच्छुक उम्मीदवार 20 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

शिक्षा मंत्रालय की ओर से संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल स्कीम के तहत सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी (CSU) ने असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है.

इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार CSU की आधिकारिक वेबसाइट sanskrit.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2025 रखी गई है.
इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार CSU की आधिकारिक वेबसाइट sanskrit.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2025 रखी गई है.
यूनिवर्सिटी ने कुल 59 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पदों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लाइब्रेरियन के पद शामिल हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% अंक होने चाहिए.
यूनिवर्सिटी ने कुल 59 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पदों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लाइब्रेरियन के पद शामिल हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% अंक होने चाहिए.
इसके अलावा उम्मीदवार ने UGC या CSIR द्वारा आयोजित NET या SLET/SET परीक्षा पास की हो या PhD डिग्री रखनी चाहिए. वहीं, कॉलेज लाइब्रेरियन पद के लिए उम्मीदवार के पास लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 55% अंक होने चाहिए.
इसके अलावा उम्मीदवार ने UGC या CSIR द्वारा आयोजित NET या SLET/SET परीक्षा पास की हो या PhD डिग्री रखनी चाहिए. वहीं, कॉलेज लाइब्रेरियन पद के लिए उम्मीदवार के पास लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 55% अंक होने चाहिए.
इस भर्ती में चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पर आधारित है. सबसे पहले आवेदन की समीक्षा के बाद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है. इसके बाद मेडिकल टेस्ट किया जाएगा.
इस भर्ती में चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पर आधारित है. सबसे पहले आवेदन की समीक्षा के बाद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है. इसके बाद मेडिकल टेस्ट किया जाएगा.
असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित उम्मीदवार को मासिक 57,700 से 1,82,400 रुपये सैलरी मिलेगी. इसके साथ ही अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.
असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित उम्मीदवार को मासिक 57,700 से 1,82,400 रुपये सैलरी मिलेगी. इसके साथ ही अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.
CSU में आवेदन करना सरल है. उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर Recruitment Notifications सेक्शन में संबंधित पद का आवेदन लिंक चुन सकते हैं. उसके बाद अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें. आवेदन जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें.
CSU में आवेदन करना सरल है. उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर Recruitment Notifications सेक्शन में संबंधित पद का आवेदन लिंक चुन सकते हैं. उसके बाद अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें. आवेदन जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें.
Published at : 06 Dec 2025 02:13 PM (IST)
JOB Central Sanskrit University Recruitment CSU Jobs 2025

