KVS और NVS में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आवेदन की तारीख बढ़ी आगे

आवेदन शुल्क भी पद और श्रेणी के हिसाब से तय किया गया है. असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों के लिए सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 2,800 रुपये और बाकी को 500 रुपये देने होंगे. PGT, TGT, PRT और लाइब्रेरियन पदों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 2,000 रुपये और बाकी को 500 रुपये फीस देनी होगी. जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो, लैब अटेंडेंट और MTS पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 1,700 रुपये और बाकी वर्ग 500 रुपये फीस देंगे. SC, ST, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए हर पोस्ट पर केवल 500 रुपये फीस लगेगी.