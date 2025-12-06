हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीKVS और NVS में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आवेदन की तारीख बढ़ी आगे

KVS और NVS में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आवेदन की तारीख बढ़ी आगे

सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Dec 2025 01:35 PM (IST)
सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है.

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. केंद्रीय विद्यालय (KVS) और नवोदय विद्यालय (NVS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए आवेदन की अंतिम डेट अब 11 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है.

1/8
इस भर्ती में कुल 14,967 पद शामिल हैं. असिस्टेंट कमिश्नर के 17 पद, प्रिंसिपल के 227 पद और वाइस प्रिंसिपल के 58 पद हैं. टीचिंग स्टाफ में PGT के 1,483 पद, TGT के 6,215 पद, लाइब्रेरियन के 147 पद और प्राइमरी टीचर (PRT) के 3,365 पद शामिल हैं. नॉन-टीचिंग स्टाफ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, ASO, जूनियर ट्रांसलेटर और स्टेनो के 1,155 पद हैं, वहीं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और MTS के 787 पद भी भरे जाएंगे.
इस भर्ती में कुल 14,967 पद शामिल हैं. असिस्टेंट कमिश्नर के 17 पद, प्रिंसिपल के 227 पद और वाइस प्रिंसिपल के 58 पद हैं. टीचिंग स्टाफ में PGT के 1,483 पद, TGT के 6,215 पद, लाइब्रेरियन के 147 पद और प्राइमरी टीचर (PRT) के 3,365 पद शामिल हैं. नॉन-टीचिंग स्टाफ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, ASO, जूनियर ट्रांसलेटर और स्टेनो के 1,155 पद हैं, वहीं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और MTS के 787 पद भी भरे जाएंगे.
2/8
पदों के लिए योग्यता भी अलग-अलग निर्धारित की गई है. असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए मास्टर्स डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक और B.Ed जरूरी है. प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों के लिए मास्टर्स, B.Ed और 9 से 12 साल का अनुभव अनिवार्य है. TGT के लिए संबंधित सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री, B.Ed और CTET पास होना जरूरी है. PRT और नॉन-टीचिंग पदों के लिए 12वीं, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पर्याप्त है.
पदों के लिए योग्यता भी अलग-अलग निर्धारित की गई है. असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए मास्टर्स डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक और B.Ed जरूरी है. प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों के लिए मास्टर्स, B.Ed और 9 से 12 साल का अनुभव अनिवार्य है. TGT के लिए संबंधित सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री, B.Ed और CTET पास होना जरूरी है. PRT और नॉन-टीचिंग पदों के लिए 12वीं, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पर्याप्त है.
3/8
उम्र की सीमा भी पोस्ट के अनुसार तय की गई है. अधिकतम उम्र 50 साल रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
उम्र की सीमा भी पोस्ट के अनुसार तय की गई है. अधिकतम उम्र 50 साल रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
4/8
सैलरी के मामले में पद के अनुसार अंतर है. अलग-अलग पोस्ट पर वेतन 78,800 से 2,09,200 रुपये प्रति माह के बीच रहेगा. इसके अलावा DA, HRA, मेडिकल, पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.
सैलरी के मामले में पद के अनुसार अंतर है. अलग-अलग पोस्ट पर वेतन 78,800 से 2,09,200 रुपये प्रति माह के बीच रहेगा. इसके अलावा DA, HRA, मेडिकल, पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.
5/8
आवेदन शुल्क भी पद और श्रेणी के हिसाब से तय किया गया है. असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों के लिए सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 2,800 रुपये और बाकी को 500 रुपये देने होंगे. PGT, TGT, PRT और लाइब्रेरियन पदों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 2,000 रुपये और बाकी को 500 रुपये फीस देनी होगी. जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो, लैब अटेंडेंट और MTS पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 1,700 रुपये और बाकी वर्ग 500 रुपये फीस देंगे. SC, ST, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए हर पोस्ट पर केवल 500 रुपये फीस लगेगी.
आवेदन शुल्क भी पद और श्रेणी के हिसाब से तय किया गया है. असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों के लिए सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 2,800 रुपये और बाकी को 500 रुपये देने होंगे. PGT, TGT, PRT और लाइब्रेरियन पदों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 2,000 रुपये और बाकी को 500 रुपये फीस देनी होगी. जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो, लैब अटेंडेंट और MTS पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 1,700 रुपये और बाकी वर्ग 500 रुपये फीस देंगे. SC, ST, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए हर पोस्ट पर केवल 500 रुपये फीस लगेगी.
6/8
image 7
image 7
7/8
सेलेक्शन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी. पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेन्स एग्जाम और अंत में इंटरव्यू. तीनों चरण पास करने वाले उम्मीदवारों को फाइनल जॉइनिंग दी जाएगी. प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 300 मार्क्स के 100 सवाल होंगे. इसमें जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से सवाल पूछे जाएंगे.
सेलेक्शन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी. पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेन्स एग्जाम और अंत में इंटरव्यू. तीनों चरण पास करने वाले उम्मीदवारों को फाइनल जॉइनिंग दी जाएगी. प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 300 मार्क्स के 100 सवाल होंगे. इसमें जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से सवाल पूछे जाएंगे.
8/8
उम्मीदवार आवेदन के लिए kvsangathan.nic.in, navodaya.gov.in या cbse.gov.in पर जा सकते हैं. होमपेज पर “Apply Now” लिंक पर क्लिक कर न्यू रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बनाएं, पोस्ट चुनें, डिटेल्स भरें और फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें. फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर रखें.
उम्मीदवार आवेदन के लिए kvsangathan.nic.in, navodaya.gov.in या cbse.gov.in पर जा सकते हैं. होमपेज पर “Apply Now” लिंक पर क्लिक कर न्यू रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बनाएं, पोस्ट चुनें, डिटेल्स भरें और फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें. फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर रखें.
Published at : 06 Dec 2025 01:35 PM (IST)
Tags :
JOB KVS Recruitment 2025 Navodaya Vidyalaya Recruitment

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indigo Flight News: 'इंडिगो हाय हाय'... यात्रियों ने लगाए नारे ! | abp News
Delhi Crime Report: कूड़े के विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे की हत्या, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
IPO Alert: Flywings Simulator Training IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
PPF में ये गलती मत करें! वरना बंद हो जाएगा Tax-Free Interest| Paisa Live
LIC के नए Protection Plus & Bima Kavach! क्या ये Plans आपके लिए सही हैं?| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
फैशन
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
यूटिलिटी
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget