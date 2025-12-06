एक्सप्लोरर
KVS और NVS में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आवेदन की तारीख बढ़ी आगे
सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है.
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. केंद्रीय विद्यालय (KVS) और नवोदय विद्यालय (NVS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए आवेदन की अंतिम डेट अब 11 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 06 Dec 2025 01:35 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
UPSC ने शुरू की सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए प्रोसेस, 23 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
नौकरी
6 Photos
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion