अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद बनीं ये 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, देखें पूरी लिस्ट

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय छात्रों के बीच अमेरिका की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज बेहद लोकप्रिय हैं. UC बर्कले, UCLA, UC सैन डिएगो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, UC इरविन, जॉर्जिया टेक, UNC चैपल हिल, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ये सभी यूनिवर्सिटीज पढ़ाई की क्वालिटी, ग्लोबल रैंकिंग और अच्छे करियर अवसरों के लिए जानी जाती हैं.