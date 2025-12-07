एक्सप्लोरर
अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद बनीं ये 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, देखें पूरी लिस्ट
भारत के लाखों छात्र अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की फीस सुनकर पीछे हट जाते हैं. ऐसे में अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटीज किफायती विकल्प बन जाती हैं. देखें पूरी लिस्ट.
अमेरिका में पढ़ाई करना अब सिर्फ अमीरों का खेल नहीं रहा वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज वैश्विक रैंकिंग में भी आगे रहती हैं और भारतीय स्टूडेंट्स के बीच सबसे ज्यादा पसंद भी यही हैं प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में इनकी फीस कम होती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Dec 2025 10:12 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद बनीं ये 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, देखें पूरी लिस्ट
शिक्षा
6 Photos
CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें किस उम्र सीमा तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई?
शिक्षा
6 Photos
UPSC ने शुरू की सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए प्रोसेस, 23 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
शिक्षा
6 Photos
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मिशन-27 से पहले योगी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, सपा ने बताया चुनावी स्टंट
बॉलीवुड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद बनीं ये 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, देखें पूरी लिस्ट
एबीपी लाइव
Opinion