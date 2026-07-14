यूपी पुलिस सब-इन्स्पेक्टर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे करें फटाफट चेक

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB ने यूपी पुलिस सब-इन्स्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. जो भी उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में शामिल हुए थे, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

4,543 पदों पर हुई है फाइनल भर्ती

भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन संख्या PRPB-B Sub-Inspector Cadre -03/2025 के तहत कुल 4,543 खाली पदों को भरने के लिए यह फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए निम्नलिखित पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

सब-इन्स्पेक्टर (सिविल पुलिस)

प्लाटून कमांडर पीएसी (PAC)

एसआई आर्म्ड पुलिस

स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF)

लेडी सब-इन्स्पेक्टर

इस फाइनल लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर शामिल है, उन्हें अब नियुक्ति से पहले अगले चरण यानी मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

कितने उम्मीदवारों की जारी की गई लिस्ट?

14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई लिखित परीक्षा के बाद, अगले चरणों में सफल रहे अभ्यर्थियों की मेरिट और आरक्षण नियमों के आधार पर कुल 4,543 उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. सफल घोषित किए गए सभी उम्मीदवारों को भर्ती बोर्ड ने हार्दिक बधाई दी है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट के अलावा सीधे इस आधिकारिक लिंक siupexam25.com/sifinalresults पर जाकर भी चेक कर सकते हैं.

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22 जुलाई से देख सकेंगे अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स

इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक और जरूरी जानकारी है. लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत अंक यानी Normalised Score यानी उनका फाइनल स्कोर कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों के मार्क्स देखने के लिए 22 जुलाई 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी अभ्यर्थी परीक्षा में मिले अपने अंकों को आसानी से चेक कर सकेंगे.

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