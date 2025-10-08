एक विज्ञापन करने के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं विराट कोहली? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश

रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली एक विज्ञापन के लिए 7 से 10 करोड़ रुपये तक की फीस चार्ज करते हैं. यानी सिर्फ कुछ सेकंड के टीवी कमर्शियल या डिजिटल एड से ही वह करोड़ों रुपये कमा लेते हैं. अगर सोशल मीडिया प्रमोशन की बात करें, तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए वे लगभग 3 से 5 करोड़ रुपये तक लेते हैं.