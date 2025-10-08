एक्सप्लोरर
एक विज्ञापन करने के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं विराट कोहली? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश
विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बल्कि विज्ञापन की दुनिया में भी सबसे महंगे स्टार हैं. एक विज्ञापन के लिए वे 10 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं और सोशल मीडिया प्रमोशन से भी करोड़ों कमाते हैं.
भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि विज्ञापनों की दुनिया में भी एक बड़ा नाम हैं. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर बड़ा ब्रांड अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचता है.
Published at : 08 Oct 2025 05:16 PM (IST)
