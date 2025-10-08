हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक विज्ञापन करने के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं विराट कोहली? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश

विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बल्कि विज्ञापन की दुनिया में भी सबसे महंगे स्टार हैं. एक विज्ञापन के लिए वे 10 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं और सोशल मीडिया प्रमोशन से भी करोड़ों कमाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 05:16 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि विज्ञापनों की दुनिया में भी एक बड़ा नाम हैं. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर बड़ा ब्रांड अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचता है.

विराट कोहली आज भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उनके फैंस सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं.
यही कारण है कि हर ब्रांड चाहता है कि विराट उनका चेहरा बनें क्योंकि उनके नाम के साथ जुड़ते ही किसी भी ब्रांड की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली एक विज्ञापन के लिए 7 से 10 करोड़ रुपये तक की फीस चार्ज करते हैं. यानी सिर्फ कुछ सेकंड के टीवी कमर्शियल या डिजिटल एड से ही वह करोड़ों रुपये कमा लेते हैं. अगर सोशल मीडिया प्रमोशन की बात करें, तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए वे लगभग 3 से 5 करोड़ रुपये तक लेते हैं.
विराट कोहली अब तक कई बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ चुके हैं. इनमें Puma, Audi, Myntra, MRF Tyres, Blue Star, Vivo, Manyavar और Fire-Boltt जैसे नाम शामिल हैं. इन ब्रांड्स के लिए वे न सिर्फ विज्ञापन करते हैं, बल्कि कई बार लॉन्च इवेंट्स और कैंपेन प्रमोशन्स में भी हिस्सा लेते हैं.
विराट का खुद का ब्रांड One8 भी काफी पॉपुलर है. इस ब्रांड में शूज, कपड़े, परफ्यूम और एनर्जी ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं. कहा जाता है कि इस ब्रांड से भी विराट हर साल करोड़ों रुपये कमाते हैं. उन्होंने फिटनेस और लाइफस्टाइल को एक नया ट्रेंड बना दिया है और उनके फैंस उनके हर नए प्रोडक्ट को हाथों-हाथ लेते हैं.
सोशल मीडिया पर भी विराट कोहली की लोकप्रियता किसी सुपरस्टार से कम नहीं है. इंस्टाग्राम पर उनके 273 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके एक पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं. यही वजह है कि ब्रांड्स उनके अकाउंट पर प्रमोशन करने के लिए मोटी रकम देने को तैयार रहते हैं.
Published at : 08 Oct 2025 05:16 PM (IST)
Embed widget