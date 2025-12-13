एक्सप्लोरर
नैनीताल बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका! 185 पदों पर भर्ती, आज शुरू हुए आवेदन
नैनीताल बैंक ने 185 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हो रही है। आइए जानते हैं डिटेल्स...
नैनीताल बैंक ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. बैंक ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट, प्रोबेशनरी ऑफिसर और रिस्क ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 185 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हो रही है और उम्मीदवार 1 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 13 Dec 2025 06:58 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
DRDO में निकली 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन; यहां हैं पूरी डिटेल्स
नौकरी
7 Photos
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
नौकरी
7 Photos
बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क और स्टेनो सहित 2381 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
नौकरी
6 Photos
रोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड
नौकरी
6 Photos
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली कई पदों पर भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट करीब
नौकरी
6 Photos
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में DM दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 4 अधिकारी बने प्रमुख सचिव
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
Advertisement
नौकरी
6 Photos
DRDO में निकली 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन; यहां हैं पूरी डिटेल्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion