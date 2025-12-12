गुजरात यूनिवर्सिटी में इन स्टूडेंट्स को मिलता है रिजर्वेशन का फायदा, जान लें पूरी डिटेल्स

दिव्यांग छात्रों (Physically Disabled Students) के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं. वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए 10% सुपरन्यूमेरी सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 33% सीटें लड़कियों के लिए रखी गई हैं. इसके अलावा, खेल, NSS, NCC और सांस्कृतिक गतिविधियों में योगदान देने वाले छात्रों के लिए 2% सुपरन्यूमेरी सीटें आरक्षित हैं.