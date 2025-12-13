एक्सप्लोरर
भारत मौसम विज्ञान विभाग में आवेदन का आखिरी मौका, 134 पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है आवेदन की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी तारीख से पहले ही ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साल 2025 के लिए नई भर्ती निकाली है इस भर्ती के तहत वैज्ञानिक और असिस्टेंट जैसे पदों पर नियुक्तियां होंगी योग्य उम्मीदवारों को बिना लिखित परीक्षा इंटरव्यू के जरिए मौका मिलेगा.
1/6
2/6
Published at : 13 Dec 2025 03:01 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
भारत मौसम विज्ञान विभाग में आवेदन का आखिरी मौका, 134 पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
DRDO में निकली 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन; यहां हैं पूरी डिटेल्स
नौकरी
7 Photos
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
नौकरी
7 Photos
बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क और स्टेनो सहित 2381 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
नौकरी
6 Photos
रोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड
नौकरी
6 Photos
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली कई पदों पर भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट करीब
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement
नौकरी
6 Photos
भारत मौसम विज्ञान विभाग में आवेदन का आखिरी मौका, 134 पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion