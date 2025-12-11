यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?

यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को अलग-अलग सीटें और लाभ मिलेंगे. कला, फाइन आर्ट्स, लॉ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और वाणिज्य जैसी सभी फेकल्टी में कुल सीटों का 49 प्रतिशत हिस्सा विशेष वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित किया गया है. इसमें एससी छात्रों के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 12 प्रतिशत और ओबीसी (क्रिमी लेयर को छोड़कर) के लिए 21 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं.