यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कुल सीटों का 49% आरक्षण विशेष वर्गों के लिए है. जिसमें SC, ST, OBC, MBC, EWS और दिव्यांग छात्रों को अलग-अलग प्रतिशत में सीटें दी जाती हैं.
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए रिजर्वेशन की नीति हमेशा से अहम रही है. सरकारी नियमों के अनुसार, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और दिव्यांग उम्मीदवारों को अलग-अलग सीटें और अंक में छूट दी जाती है.
11 Dec 2025 09:09 AM (IST)
