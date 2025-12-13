KVS या NVS कौन सा स्कूल बेहतर? कैसे मिलता है एडमिशन, जानें क्या है असली फर्क?

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों ही देश के टॉप सरकारी स्कूल माने जाते हैं और इन्हें केंद्र सरकार चलाती है दोनों ही स्कूल CBSE बोर्ड से जुड़े होते हैं और इनमें एडमिशन पाना आसान नहीं होता क्योंकि सीटें कम और आवेदन बहुत ज्यादा होते हैं इन स्कूलों में एडमिशन लेकर माता पिता प्राइवेट स्कूलों वाले कई एक्सट्रा खर्चों से बच जाते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है और फीस कम लगती है.