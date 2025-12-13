कैसे करें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन? यहां जानें बढ़िया मार्क्स लाने का आसान फार्मूला

सबसे पहले जरूरी है कि छात्र सिलेबस को अच्छे से समझें. बोर्ड परीक्षाओं में वही सवाल आते हैं जो आधिकारिक सिलेबस में शामिल होते हैं, इसलिए सिलेबस को पढ़कर यह तय करना चाहिए कि कौनसे चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और किस पर कितना समय देना है.