राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स या कॉमर्स में कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार के पास एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री है, तो वह भी पात्र होगा. विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त समकक्ष डिग्रियां भी मान्य होंगी. साथ ही, उम्मीदवार के पास RS-CIT सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. यह सर्टिफिकेट वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा या राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी होना चाहिए.