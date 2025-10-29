एक्सप्लोरर
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
RPSC ने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 113 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन ऑनलाइन होंगे और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल रहेगा.
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 113 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 29 Oct 2025 12:14 PM (IST)
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
