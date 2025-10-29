हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन

राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन

RPSC ने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 113 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन ऑनलाइन होंगे और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल रहेगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Oct 2025 12:14 AM (IST)
RPSC ने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 113 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन ऑनलाइन होंगे और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल रहेगा.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 113 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत कुल 113 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें सामान्य वर्ग के 42 पद, ओबीसी वर्ग के 24 पद, एमबीसी वर्ग के 5 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10 पद, एससी वर्ग के 18 पद और एसटी वर्ग के 14 पद शामिल हैं. यानी सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती में अवसर मौजूद हैं.
इस भर्ती के तहत कुल 113 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें सामान्य वर्ग के 42 पद, ओबीसी वर्ग के 24 पद, एमबीसी वर्ग के 5 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10 पद, एससी वर्ग के 18 पद और एसटी वर्ग के 14 पद शामिल हैं. यानी सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती में अवसर मौजूद हैं.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स या कॉमर्स में कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार के पास एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री है, तो वह भी पात्र होगा. विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त समकक्ष डिग्रियां भी मान्य होंगी. साथ ही, उम्मीदवार के पास RS-CIT सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. यह सर्टिफिकेट वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा या राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी होना चाहिए.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स या कॉमर्स में कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार के पास एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री है, तो वह भी पात्र होगा. विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त समकक्ष डिग्रियां भी मान्य होंगी. साथ ही, उम्मीदवार के पास RS-CIT सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. यह सर्टिफिकेट वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा या राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी होना चाहिए.
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क भी श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है. सामान्य और क्रीमीलेयर ओबीसी या एमबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये फीस देनी होगी, जबकि नॉन-क्रीमीलेयर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 400 रुपये तय की गई है. दिव्यांग उम्मीदवारों को भी 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.
आवेदन शुल्क भी श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है. सामान्य और क्रीमीलेयर ओबीसी या एमबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये फीस देनी होगी, जबकि नॉन-क्रीमीलेयर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 400 रुपये तय की गई है. दिव्यांग उम्मीदवारों को भी 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, दूसरे में दस्तावेज़ सत्यापन और तीसरे चरण में मेडिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी और इसे 3 घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा. इसमें उम्मीदवारों से स्टैटिस्टिक्स और प्रॉबेबिलिटी, मैथमैटिकल मैथड्स, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, और जनरल नॉलेज व करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे.
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, दूसरे में दस्तावेज़ सत्यापन और तीसरे चरण में मेडिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी और इसे 3 घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा. इसमें उम्मीदवारों से स्टैटिस्टिक्स और प्रॉबेबिलिटी, मैथमैटिकल मैथड्स, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, और जनरल नॉलेज व करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे.
आवेदन की प्रक्रिया भी बेहद आसान है. उम्मीदवारों को RPSC की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. वहां “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें, नया रजिस्ट्रेशन करें या पुराने यूजर आईडी से लॉगिन करें. फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. इसके बाद फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें.
आवेदन की प्रक्रिया भी बेहद आसान है. उम्मीदवारों को RPSC की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. वहां “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें, नया रजिस्ट्रेशन करें या पुराने यूजर आईडी से लॉगिन करें. फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. इसके बाद फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें.
Published at : 29 Oct 2025 12:14 PM (IST)
