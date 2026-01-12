हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू

​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू

हरियाणा पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए HSSC ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.इस भर्ती के तहत 5,500 पद भरे जाएंगे. जानें पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 12 Jan 2026 06:37 PM (IST)
हरियाणा पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए HSSC ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.इस भर्ती के तहत 5,500 पद भरे जाएंगे. जानें पूरी डिटेल्स.

हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पदों पर बड़ी भर्ती शुरू कर दी है.इस भर्ती से हजारों युवाओं को पुलिस विभाग में शामिल होने का मौका मिलेगा और यह राज्य के युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर माना जा रहा है.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5,500 पद भरे जाएंगे. इनमें 4,500 पद पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए, 600 पद महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए और 400 पद सरकारी रेलवे पुलिस यानी GRP में पुरुष कांस्टेबल के लिए रखे गए हैं.
इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही जिन्होंने CET ग्रुप-सी परीक्षा पास की हो वो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 12 Jan 2026 06:35 PM (IST)
