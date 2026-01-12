एक्सप्लोरर
हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
हरियाणा पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए HSSC ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.इस भर्ती के तहत 5,500 पद भरे जाएंगे. जानें पूरी डिटेल्स.
हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पदों पर बड़ी भर्ती शुरू कर दी है.इस भर्ती से हजारों युवाओं को पुलिस विभाग में शामिल होने का मौका मिलेगा और यह राज्य के युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर माना जा रहा है.
Published at : 12 Jan 2026 06:35 PM (IST)
Tags :Haryana Police HSSC Recruitment JObs
