​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5,500 पद भरे जाएंगे. इनमें 4,500 पद पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए, 600 पद महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए और 400 पद सरकारी रेलवे पुलिस यानी GRP में पुरुष कांस्टेबल के लिए रखे गए हैं.