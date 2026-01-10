हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन

भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन

नौसेना में करियर बनाना चाहते हैं तो यह अवसर आपके लिए है. इस भर्ती में उम्मीदवारों का जेईई मेन 2025 के रैंक के आधार पर चयन होगा. इसमें टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव दोनों ब्रांच शामिल हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Jan 2026 03:10 PM (IST)

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Jan 2026 03:10 PM (IST)
नौसेना में करियर बनाना चाहते हैं तो यह अवसर आपके लिए है. इस भर्ती में उम्मीदवारों का जेईई मेन 2025 के रैंक के आधार पर चयन होगा. इसमें टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव दोनों ब्रांच शामिल हैं.

भारतीय नौसेना ने 12वीं पास छात्रों के लिए भर्ती निकाली है. यह 10+2 बी.टेक कैडेट एंट्री स्कीम के तहत एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में स्थायी कमीशन के लिए है. कुल 44 सीटें हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवारों का चयन जेईई मेन 2025 के CRL रैंक के आधार पर किया जाएगा. जेईई में अच्छे रैंक वाले उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.इंटरव्यू बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा.
उम्मीदवारों का चयन जेईई मेन 2025 के CRL रैंक के आधार पर किया जाएगा. जेईई में अच्छे रैंक वाले उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.इंटरव्यू बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा.
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026 है. उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करना अनिवार्य है.

Published at : 10 Jan 2026 03:10 PM (IST)
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026 है. उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करना अनिवार्य है.
Published at : 10 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Education JObs Navy Recruitment

