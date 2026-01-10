एक्सप्लोरर
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
नौसेना में करियर बनाना चाहते हैं तो यह अवसर आपके लिए है. इस भर्ती में उम्मीदवारों का जेईई मेन 2025 के रैंक के आधार पर चयन होगा. इसमें टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव दोनों ब्रांच शामिल हैं.
भारतीय नौसेना ने 12वीं पास छात्रों के लिए भर्ती निकाली है. यह 10+2 बी.टेक कैडेट एंट्री स्कीम के तहत एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में स्थायी कमीशन के लिए है. कुल 44 सीटें हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 10 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Tags :Education JObs Navy Recruitment
नौकरी
6 Photos
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
6 Photos
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
भारतीय सेना ने SSC Technical भर्ती की घोषणा, इंजीनियरिंग स्नातक अब बन सकते हैं तकनीकी अधिकारी
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, MP PCS परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी
नौकरी
6 Photos
एनआईबीएमजी में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
इस स्टेट में जारी हुआ फारेस्ट गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, जानें कौन और कैसे कर सकेंगे आवेदन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
बॉलीवुड
'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें-फ्राइडे को कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल
क्रिकेट
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
Advertisement
नौकरी
6 Photos
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion