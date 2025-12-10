एक्सप्लोरर
रोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड
Romanian Currency: क्या आपको पता है कि रोमानिया की करेंसी भारत के कितने रुपये के बराबर है. आइए जानते हैं वहां जॉब करने के फायदे...
विदेश में नौकरी करने का सपना देखने वाले भारतीय युवाओं के लिए रोमानिया पिछले कुछ सालों में एक नया और तेजी से उभरता विकल्प बना है. खासकर टेक्निकल, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ने से भारत से रोमानिया जाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रोमानिया में मिलने वाली सैलरी का भारत में क्या मूल्य बनता है?
Published at : 10 Dec 2025 12:28 PM (IST)
