रोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड

ऐसे में भारत से जाने वाले कर्मचारी जब हर महीने सैलरी को रुपये में बदलकर देखते हैं, तो उनके लिए यह आय काफी अधिक रहती है. यही वजह है कि आज भारत से कई युवा रोमानिया की तरफ नए अवसरों की तलाश में कदम बढ़ा रहे हैं.