हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीरोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड

रोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड

Romanian Currency: क्या आपको पता है कि रोमानिया की करेंसी भारत के कितने रुपये के बराबर है. आइए जानते हैं वहां जॉब करने के फायदे...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Dec 2025 12:28 PM (IST)
Romanian Currency: क्या आपको पता है कि रोमानिया की करेंसी भारत के कितने रुपये के बराबर है. आइए जानते हैं वहां जॉब करने के फायदे...

विदेश में नौकरी करने का सपना देखने वाले भारतीय युवाओं के लिए रोमानिया पिछले कुछ सालों में एक नया और तेजी से उभरता विकल्प बना है. खासकर टेक्निकल, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ने से भारत से रोमानिया जाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रोमानिया में मिलने वाली सैलरी का भारत में क्या मूल्य बनता है?

1/6
इसी बीच एक आंकड़ा सामने आया है जो युवाओं को यह समझने में मदद करेगा कि रोमानिया में काम करने पर असल कमाई कितनी होती है. 1 रोमानियन ल्यू (Romanian Leu) की कीमत भारत में 20.52 रुपये है.
इसी बीच एक आंकड़ा सामने आया है जो युवाओं को यह समझने में मदद करेगा कि रोमानिया में काम करने पर असल कमाई कितनी होती है. 1 रोमानियन ल्यू (Romanian Leu) की कीमत भारत में 20.52 रुपये है.
2/6
यानी अगर आप रोमानिया में 1,000 लेउ कमाते हैं, तो भारत में उसकी कीमत करीब 20,520 रुपये बैठती है. यही कारण है कि रोमानिया में नौकरी करने वाले कई भारतीय अपने घर पर अच्छी बचत भेज पाते हैं.
यानी अगर आप रोमानिया में 1,000 लेउ कमाते हैं, तो भारत में उसकी कीमत करीब 20,520 रुपये बैठती है. यही कारण है कि रोमानिया में नौकरी करने वाले कई भारतीय अपने घर पर अच्छी बचत भेज पाते हैं.
3/6
रोमानिया की करेंसी को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा रहती है. यूरोप का हिस्सा होने के बावजूद रोमानिया यूरो का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपनी अलग राष्ट्रीय मुद्रा “ल्यू” का प्रयोग करता है. लेकिन भारत के हिसाब से इसका मूल्य काफी मजबूत माना जाता है.
रोमानिया की करेंसी को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा रहती है. यूरोप का हिस्सा होने के बावजूद रोमानिया यूरो का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपनी अलग राष्ट्रीय मुद्रा “ल्यू” का प्रयोग करता है. लेकिन भारत के हिसाब से इसका मूल्य काफी मजबूत माना जाता है.
4/6
ऐसे में भारत से जाने वाले कर्मचारी जब हर महीने सैलरी को रुपये में बदलकर देखते हैं, तो उनके लिए यह आय काफी अधिक रहती है. यही वजह है कि आज भारत से कई युवा रोमानिया की तरफ नए अवसरों की तलाश में कदम बढ़ा रहे हैं.
ऐसे में भारत से जाने वाले कर्मचारी जब हर महीने सैलरी को रुपये में बदलकर देखते हैं, तो उनके लिए यह आय काफी अधिक रहती है. यही वजह है कि आज भारत से कई युवा रोमानिया की तरफ नए अवसरों की तलाश में कदम बढ़ा रहे हैं.
5/6
नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो रोमानिया में सबसे ज्यादा नौकरियां कंस्ट्रक्शन वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, हेल्पर, सुपरवाइज़र, ड्राइवर, वेल्डर, होटल स्टाफ, मशीन ऑपरेटर और आईटी संबंधित पदों में मिल रही हैं.
नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो रोमानिया में सबसे ज्यादा नौकरियां कंस्ट्रक्शन वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, हेल्पर, सुपरवाइज़र, ड्राइवर, वेल्डर, होटल स्टाफ, मशीन ऑपरेटर और आईटी संबंधित पदों में मिल रही हैं.
6/6
इन सभी क्षेत्रों में सैलरी 2,000 से 4,000 लेउ प्रतिमाह तक पहुंच जाती है, जो भारतीय रुपये में 40,000 से 80,000 रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है. वहीं विशेषज्ञता वाले कामों पर यह कमाई और ज्यादा बढ़ जाती है.
इन सभी क्षेत्रों में सैलरी 2,000 से 4,000 लेउ प्रतिमाह तक पहुंच जाती है, जो भारतीय रुपये में 40,000 से 80,000 रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है. वहीं विशेषज्ञता वाले कामों पर यह कमाई और ज्यादा बढ़ जाती है.
Published at : 10 Dec 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
Education JOB Romanian Currency In India

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mughal Emperor: मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव सुधार पर वार-पलटवार, कोहराम का 'कच्चा चिट्ठा' IndiGo ने क्यों दिया गच्चा?
Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mughal Emperor: मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
लाइफस्टाइल
Egg Storage: क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
नौकरी
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
जनरल नॉलेज
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget