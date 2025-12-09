एक्सप्लोरर
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली कई पदों पर भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट करीब
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका सामने आया है. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) के कई पदों पर भर्ती निकाली है.
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका निकला है और जो उम्मीदवार ऑफिसर लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह भर्ती खास मानी जा रही है.
Published at : 09 Dec 2025 12:20 AM (IST)
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली कई पदों पर भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट करीब
