ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली कई पदों पर भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट करीब

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका सामने आया है. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) के कई पदों पर भर्ती निकाली है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 09 Dec 2025 12:20 PM (IST)
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका निकला है और जो उम्मीदवार ऑफिसर लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह भर्ती खास मानी जा रही है.

कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी AO के 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. ऑनलाइन फॉर्म 1 दिसंबर 2025 से भरे जाएंगे और आवेदन करने की आखिरी डेट 15 दिसंबर 2025 तय की गई है.
इस भर्ती में एओ जनरलिस्ट के 285 और हिंदी ऑफिसर के 15 पद शामिल हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जबकि हिंदी ऑफिसर के पद के लिए हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय पढ़े होना जरूरी है.
आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी एससी व एसटी को पाँच साल, ओबीसी को तीन साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को दस साल की छूट मिलेगी.
एप्लिकेशन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा, जहां सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क देना होगा जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को सिर्फ 250 रुपये का भुगतान करना होगा.
इस भर्ती की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल होंगे. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों की रीजनिंग, अंग्रेजी, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स जैसी क्षमताओं को परखा जाएगा और सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए उम्मीदवारों को OICL की आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर New Registration के माध्यम से अपनी बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद लॉगिन करके शिक्षा, मार्क्स, पता जैसी सभी डिटेल्स भरनी होंगी और सही साइज में फोटो व सिग्नेचर अपलोड करना होगा.
Published at : 09 Dec 2025 12:20 PM (IST)
