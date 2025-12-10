Bombay High Court में अलग-अलग पदों के लिए वेतन इस प्रकार है क्लर्क और ड्राइवर के लिए 29,200 से 92,300 रुपये स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के लिए 49,100 से 1,55,800 रुपये स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड के लिए 56,100 से 1,77,500 रुपये जबकि चपरासी हमाल फराश के लिए 16,600 से 52,500 रुपये है यह वेतन बेसिक सैलरी है इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस और डीए जैसे भत्ते भी मिलेंगे जिससे कुल इन-हैंड सैलरी थोड़ा और बढ़ जाएगी.