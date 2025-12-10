एक्सप्लोरर
Bombay High Court Recruitment: बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क और स्टेनो सहित 2381 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2381 पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी के लिए नौकरी का मौका है आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आवेदन..
अगर आप हाई कोर्ट में नौकरी करने का सपना देखते हैं, तो ये मौका बिल्कुल हाथ से न जाने दें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2381 पदों के लिए भर्तियां शुरू कर दी हैं ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 5 जनवरी 2026 तक चलेंगे इस बार भर्ती में सबसे ज़्यादा पद क्लर्क और चपरासी के हैं, इसलिए योग्यता के हिसाब से सभी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा अवसर है.
Published at : 10 Dec 2025 10:10 AM (IST)
