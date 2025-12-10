हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीBombay High Court Recruitment: बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क और स्टेनो सहित 2381 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

Bombay High Court Recruitment: बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क और स्टेनो सहित 2381 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2381 पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी के लिए नौकरी का मौका है आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आवेदन..

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Dec 2025 10:10 AM (IST)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2381 पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी के लिए नौकरी का मौका है आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आवेदन..

अगर आप हाई कोर्ट में नौकरी करने का सपना देखते हैं, तो ये मौका बिल्कुल हाथ से न जाने दें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2381 पदों के लिए भर्तियां शुरू कर दी हैं ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 5 जनवरी 2026 तक चलेंगे इस बार भर्ती में सबसे ज़्यादा पद क्लर्क और चपरासी के हैं, इसलिए योग्यता के हिसाब से सभी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा अवसर है.

1/7
बॉम्बे हाईकोर्टने 2381 पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है इसमें क्लर्क स्टेनोग्राफर ड्राइवर और चपरासी जैसे कई पद शामिल हैं आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 5 जनवरी 2026 तक चलेगी इसलिए हाई कोर्ट में नौकरी चाहने वालों के लिए यह बढ़िया मौका है इस बार सबसे ज्यादा पद क्लर्क और चपरासी के हैं.
बॉम्बे हाईकोर्टने 2381 पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है इसमें क्लर्क स्टेनोग्राफर ड्राइवर और चपरासी जैसे कई पद शामिल हैं आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 5 जनवरी 2026 तक चलेगी इसलिए हाई कोर्ट में नौकरी चाहने वालों के लिए यह बढ़िया मौका है इस बार सबसे ज्यादा पद क्लर्क और चपरासी के हैं.
2/7
कुल 2381 पदों में क्लर्क के 1382 चपरासी हमाल फराश के 887 ड्राइवर के 37 और स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड और हायर ग्रेड के कुल 75 पद हैं ये भर्तियां महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के लिए की जाएगी.
कुल 2381 पदों में क्लर्क के 1382 चपरासी हमाल फराश के 887 ड्राइवर के 37 और स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड और हायर ग्रेड के कुल 75 पद हैं ये भर्तियां महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के लिए की जाएगी.
3/7
योग्यता के अनुसार क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग की जरूरत है ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना और वैध लाइसेंस जरूरी है चपरासी हमाल जैसे पदों के लिए भी 10वीं पास योग्यता मानी गई है.
योग्यता के अनुसार क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग की जरूरत है ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना और वैध लाइसेंस जरूरी है चपरासी हमाल जैसे पदों के लिए भी 10वीं पास योग्यता मानी गई है.
4/7
उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 38 साल है जबकि आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार छूट मिलेगी चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा टाइपिंग टेस्ट शॉर्टहैंड टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं यह पद के अनुसार बदलता है
उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 38 साल है जबकि आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार छूट मिलेगी चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा टाइपिंग टेस्ट शॉर्टहैंड टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं यह पद के अनुसार बदलता है
5/7
आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए लगभग 100 से 200 रुपये तक है जबकि एससी एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी आवेदन के लिए आधार कार्ड फोटो शैक्षिक प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र ड्राइवर के लिए लाइसेंस और क्लर्क स्टेनो के लिए टाइपिंग या कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे.
आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए लगभग 100 से 200 रुपये तक है जबकि एससी एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी आवेदन के लिए आधार कार्ड फोटो शैक्षिक प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र ड्राइवर के लिए लाइसेंस और क्लर्क स्टेनो के लिए टाइपिंग या कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे.
6/7
Bombay High Court में अलग-अलग पदों के लिए वेतन इस प्रकार है क्लर्क और ड्राइवर के लिए 29,200 से 92,300 रुपये स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के लिए 49,100 से 1,55,800 रुपये स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड के लिए 56,100 से 1,77,500 रुपये जबकि चपरासी हमाल फराश के लिए 16,600 से 52,500 रुपये है यह वेतन बेसिक सैलरी है इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस और डीए जैसे भत्ते भी मिलेंगे जिससे कुल इन-हैंड सैलरी थोड़ा और बढ़ जाएगी.
Bombay High Court में अलग-अलग पदों के लिए वेतन इस प्रकार है क्लर्क और ड्राइवर के लिए 29,200 से 92,300 रुपये स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के लिए 49,100 से 1,55,800 रुपये स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड के लिए 56,100 से 1,77,500 रुपये जबकि चपरासी हमाल फराश के लिए 16,600 से 52,500 रुपये है यह वेतन बेसिक सैलरी है इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस और डीए जैसे भत्ते भी मिलेंगे जिससे कुल इन-हैंड सैलरी थोड़ा और बढ़ जाएगी.
7/7
आवेदन करने के लिए bombayhighcourt.nic.in वेबसाइट पर जाकर भर्ती सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है फॉर्म भरना है दस्तावेज अपलोड करने हैं शुल्क जमा करना है और फिर फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी सुरक्षित रखनी है.
आवेदन करने के लिए bombayhighcourt.nic.in वेबसाइट पर जाकर भर्ती सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है फॉर्म भरना है दस्तावेज अपलोड करने हैं शुल्क जमा करना है और फिर फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी सुरक्षित रखनी है.
Published at : 10 Dec 2025 10:10 AM (IST)
Tags :
JObs Bombay High Court Recruitment 2025 BHC Vacancy 2025

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Lok Sabha Debate: संसद में राहुल गांधी को क्यों आया गुस्सा, बोले- क्या मैं चला जाऊं, स्पीकर ने कहा- चुनौती मत दीजिए
संसद में राहुल गांधी को क्यों आया गुस्सा, बोले- क्या मैं चला जाऊं, स्पीकर ने कहा- चुनौती मत दीजिए
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी विवाद बढ़ा… चुनाव आयोग पर उठ रहे बड़े सवाल! | Seedha Sawal | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Lok Sabha Debate: संसद में राहुल गांधी को क्यों आया गुस्सा, बोले- क्या मैं चला जाऊं, स्पीकर ने कहा- चुनौती मत दीजिए
संसद में राहुल गांधी को क्यों आया गुस्सा, बोले- क्या मैं चला जाऊं, स्पीकर ने कहा- चुनौती मत दीजिए
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
जनरल नॉलेज
भारतीय नागरिकता लेने के लिए कहां करना होता है अप्लाई, क्या हैं इसके नियम?
भारतीय नागरिकता लेने के लिए कहां करना होता है अप्लाई, क्या हैं इसके नियम?
यूटिलिटी
व्हिस्की की फैक्ट्री लगाने का क्या है तरीका? एक क्लिक में जान लें पूरा प्रोसेस
व्हिस्की की फैक्ट्री लगाने का क्या है तरीका? एक क्लिक में जान लें पूरा प्रोसेस
ट्रेंडिंग
प्रेगनेंट पत्नी को ऑफिस ट्रिप बोलकर गया पति थाईलैंड में प्रेमिका के साथ बाढ़ में फंसा, ऐसे खुली पोल- यूजर्स हैरान
प्रेगनेंट पत्नी को ऑफिस ट्रिप बोलकर गया पति थाईलैंड में प्रेमिका के साथ बाढ़ में फंसा, ऐसे खुली पोल
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget