हिमाचल में नर्स के पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन कब से शुरू होंगे? जानें पूरी डिटेल्स

हिमाचल में नर्स के पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन कब से शुरू होंगे? जानें पूरी डिटेल्स

आपने नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा किया है तो यह नौकरी आपके लिए एक सुनहरा मौका है हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए नर्सिंग पदों पर भर्ती जारी की है जाने पूरी डिटेल्स ...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Dec 2025 08:13 AM (IST)
आपने नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा किया है तो यह नौकरी आपके लिए एक सुनहरा मौका है हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए नर्सिंग पदों पर भर्ती जारी की है जाने पूरी डिटेल्स ...

हिमाचल चयन आयोग ने 312 सहायक स्टाफ नर्स पदों की घोषणा की है यह सिर्फ हिमाचल की स्थाई महिला अभ्यर्थियों के लिए है अगर आपने नर्सिंग की पढ़ाई की है तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल सही है.

1/6
आयोग ने 312 नर्स पद निकाले हैं जो एंगेजमेंट बेसिस पर भरे जाएंगे सभी पद अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं यह भर्ती सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए है नर्सिंग करने वाली लड़कियों के लिए यह अच्छा मौका है.
आयोग ने 312 नर्स पद निकाले हैं जो एंगेजमेंट बेसिस पर भरे जाएंगे सभी पद अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं यह भर्ती सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए है नर्सिंग करने वाली लड़कियों के लिए यह अच्छा मौका है.
2/6
आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा होना आवश्यक है साथ ही अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए नर्सिंग रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना अनिवार्य है आयु सीमा इक्कीस से बत्तीस वर्ष निर्धारित की गई है आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा होना आवश्यक है साथ ही अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए नर्सिंग रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना अनिवार्य है आयु सीमा इक्कीस से बत्तीस वर्ष निर्धारित की गई है आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
3/6
चयनित नर्सों को हर महीने पचीस हजार रुपये का फिक्स वेतन मिलेगा नियुक्ति पांच साल के लिए होगी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने का मौका मिलेगा जो आगे करियर में भी मदद करेगा.
चयनित नर्सों को हर महीने पचीस हजार रुपये का फिक्स वेतन मिलेगा नियुक्ति पांच साल के लिए होगी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने का मौका मिलेगा जो आगे करियर में भी मदद करेगा.
4/6
आवेदन शुल्क कुल आठ सौ रुपये निर्धारित है चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा शामिल होगी जिसमें नर्सिंग विषय के साथ सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटा होगी और कुल प्रश्न संख्या 120 होगी.
आवेदन शुल्क कुल आठ सौ रुपये निर्धारित है चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा शामिल होगी जिसमें नर्सिंग विषय के साथ सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटा होगी और कुल प्रश्न संख्या 120 होगी.
5/6
ऑनलाइन आवेदन बारह दिसंबर दो हजार पच्चीस से प्रारंभ होंगे और सोलह जनवरी दो हजार छब्बीस तक स्वीकार किए जाएंगे अभ्यर्थियों को hprca hp gov in पर ओटीआर पंजीकरण के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.
ऑनलाइन आवेदन बारह दिसंबर दो हजार पच्चीस से प्रारंभ होंगे और सोलह जनवरी दो हजार छब्बीस तक स्वीकार किए जाएंगे अभ्यर्थियों को hprca hp gov in पर ओटीआर पंजीकरण के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.
6/6
उम्मीदवार आवेदन से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र बोनाफाइड और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की स्पष्ट प्रतियां तैयार रखें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सही जानकारी देना और समय से पहले आवेदन पूरा करना महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए नर्सिंग विषय के मुख्य टॉपिक्स और सामान्य अध्ययन की नियमित तैयारी चयन में मदद करेगी.
उम्मीदवार आवेदन से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र बोनाफाइड और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की स्पष्ट प्रतियां तैयार रखें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सही जानकारी देना और समय से पहले आवेदन पूरा करना महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए नर्सिंग विषय के मुख्य टॉपिक्स और सामान्य अध्ययन की नियमित तैयारी चयन में मदद करेगी.
Published at : 10 Dec 2025 08:13 AM (IST)
Education JObs HPRCA Nurse Recruitment 2026

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

