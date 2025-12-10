हिमाचल में नर्स के पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन कब से शुरू होंगे? जानें पूरी डिटेल्स

आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा होना आवश्यक है साथ ही अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए नर्सिंग रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना अनिवार्य है आयु सीमा इक्कीस से बत्तीस वर्ष निर्धारित की गई है आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.