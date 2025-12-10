एक्सप्लोरर
हिमाचल में नर्स के पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन कब से शुरू होंगे? जानें पूरी डिटेल्स
आपने नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा किया है तो यह नौकरी आपके लिए एक सुनहरा मौका है हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए नर्सिंग पदों पर भर्ती जारी की है जाने पूरी डिटेल्स ...
हिमाचल चयन आयोग ने 312 सहायक स्टाफ नर्स पदों की घोषणा की है यह सिर्फ हिमाचल की स्थाई महिला अभ्यर्थियों के लिए है अगर आपने नर्सिंग की पढ़ाई की है तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल सही है.
Published at : 10 Dec 2025 08:13 AM (IST)
