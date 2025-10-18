बिना एग्जाम नौकरी पाने का शानदार मौका, इस राज्य में निकली मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबिना एग्जाम नौकरी पाने का शानदार मौका, इस राज्य में निकली मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 18 Oct 2025 10:53 AM (IST)
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 196 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा भौतिक, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान (PCB) विषयों के साथ पास की होनी चाहिए. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने संबंधित क्षेत्र में दो वर्षीय डिप्लोमा किया है या इसके समकक्ष योग्यता रखते हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र होंगे. उम्मीदवारों के पास बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य पात्रताएं भी होनी चाहिए.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 39 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी.
इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 28,900 रुपये का वेतन मिलेगा. इसके साथ ही राज्य सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी.
आवेदन शुल्क 210 रुपये रखा गया है, जिसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा. ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुल्क एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं किया जाएगा.
चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा. यानी कि जितने अच्छे अंक और अनुभव उम्मीदवार के पास होंगे, उसके चयन की संभावना उतनी अधिक होगी. चयन प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी.
आवेदन करने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है. उम्मीदवारों को सबसे पहले पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hrb.wb.gov.in पर जाना होगा. वहां दिए गए “Apply Online for Medical Technologist 2025” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेजों और पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करें. फिर निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें.
Published at : 18 Oct 2025 10:53 AM (IST)
