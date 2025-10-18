एक्सप्लोरर
बिना एग्जाम नौकरी पाने का शानदार मौका, इस राज्य में निकली मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (WBHRB) ने मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के 196 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 196 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
