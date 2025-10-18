बिना एग्जाम नौकरी पाने का शानदार मौका, इस राज्य में निकली मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती

आवेदन करने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है. उम्मीदवारों को सबसे पहले पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hrb.wb.gov.in पर जाना होगा. वहां दिए गए “Apply Online for Medical Technologist 2025” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेजों और पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करें. फिर निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें.