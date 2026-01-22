बिहार का पूर्वी चंपारण जिला एक बार फिर देश स्तर पर सम्मानित होने जा रहा है. जिले के निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को राष्ट्रपति के हाथों लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान चुनाव प्रबंधन में बेहतरीन कार्य, नवाचार और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिया जा रहा है.

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पुरस्कार किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे जिला प्रशासन, चुनाव से जुड़े सभी कर्मियों और जिले के नागरिकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है. उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में अधिकारियों, कर्मचारियों की मेहनत, ईमानदारी और जनता के सहयोग के कारण ही यह सफलता संभव हो पाई है.

जिला को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार - सौरभ जोरवाल

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में बेहतर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रभावी उपयोग, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और कई नए प्रयोग किए गए. इन प्रयासों की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुए. लगातार दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना यह साबित करता है कि पूर्वी चंपारण जिला चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है.

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया जाए पुरस्कार

यह राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिया जाता है. इस दिन देशभर में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. चुनाव संचालन, तकनीकी नवाचार, सुरक्षा प्रबंधन और मतदाता सहभागिता को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों और संस्थानों को सम्मानित किया जाता है. पूर्वी चंपारण जिले के लिए यह सम्मान गर्व और खुशी का विषय है.

ये भी पढ़िए- 'नाम में गांधी जोड़ने से कोई संत नहीं बन जाता', राहुल गांधी पर भड़के तेज प्रताप यादव