हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी

पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी

Bihar News: पूर्वी चंपारण जिला चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होगा. जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा.

By : अरविंद कुमार, मोतिहारी | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार का पूर्वी चंपारण जिला एक बार फिर देश स्तर पर सम्मानित होने जा रहा है. जिले के निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को राष्ट्रपति के हाथों लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान चुनाव प्रबंधन में बेहतरीन कार्य, नवाचार और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिया जा रहा है.

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पुरस्कार किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे जिला प्रशासन, चुनाव से जुड़े सभी कर्मियों और जिले के नागरिकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है. उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में अधिकारियों, कर्मचारियों की मेहनत, ईमानदारी और जनता के सहयोग के कारण ही यह सफलता संभव हो पाई है.

जिला को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार - सौरभ जोरवाल

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में बेहतर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रभावी उपयोग, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और कई नए प्रयोग किए गए. इन प्रयासों की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुए. लगातार दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना यह साबित करता है कि पूर्वी चंपारण जिला चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है.

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया जाए पुरस्कार

यह राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिया जाता है. इस दिन देशभर में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. चुनाव संचालन, तकनीकी नवाचार, सुरक्षा प्रबंधन और मतदाता सहभागिता को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों और संस्थानों को सम्मानित किया जाता है. पूर्वी चंपारण जिले के लिए यह सम्मान गर्व और खुशी का विषय है.

ये भी पढ़िए- 'नाम में गांधी जोड़ने से कोई संत नहीं बन जाता', राहुल गांधी पर भड़के तेज प्रताप यादव

Published at : 22 Jan 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
चुनाव Patna News East Champaran BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement

वीडियोज

बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
पालकी पर रोक... बैरिकेड पर बवाल, Prayagraj में शंकराचार्य विवाद क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की US-EU की ट्रेड डील
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की ट्रेड डील
हेल्थ
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
जनरल नॉलेज
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
नौकरी
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget