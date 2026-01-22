हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती

बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केटिंग ऑफिसर और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के कुल 350 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Jan 2026 07:04 AM (IST)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2026 की शुरुआत में दो अहम पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है. बैंक ने मार्केटिंग ऑफिसर और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के पदों पर योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 350 पदों को भरा जाएगा. इनमें 300 पद मार्केटिंग ऑफिसर के लिए और 50 पद फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए रखे गए हैं. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, जिससे इच्छुक उम्मीदवार तय समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत कुल 350 पदों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए 50 पद तय किए गए हैं, जबकि मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 300 पद उपलब्ध हैं. इनमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग सीटें रखी गई हैं. दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी कुछ पद आरक्षित किए गए हैं.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल-III) पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फुल-टाइम ग्रेजुएशन होना जरूरी है. इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों ने CFA, CA या MBA किया है, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी. इस पद के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच साल का अनुभव मांगा गया है.

वहीं मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल-I) पद के लिए उम्मीदवार के पास MBA, PGDBM या बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. इस पद के लिए कम से कम दो साल का अनुभव जरूरी रखा गया है. बैंक ने साफ किया है कि दोनों पदों पर उम्मीदवारों की पढ़ाई और अनुभव को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा.

परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा?

इस भर्ती के लिए बैंक द्वारा एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप होगी. इसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे और सभी सवालों के लिए 100 अंक तय होंगे. परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी.

पेपर में 70 सवाल उम्मीदवार के चुने गए पद से जुड़े विषयों पर होंगे, जबकि 30 सवाल बैंकिंग नॉलेज, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे. उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटे जाएंगे. यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

लिखित परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा. इसमें इंटरव्यू या अन्य चरण शामिल हो सकते हैं, जिसकी जानकारी बैंक समय पर देगा. अंतिम चयन उम्मीदवार की परीक्षा में प्रदर्शन, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

Published at : 22 Jan 2026 07:04 AM (IST)
