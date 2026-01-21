सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस पद के लिए करें आवेदन; जानें कब होगी परीक्षा?

​सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2026 के तहत के कुल 90 पद निकाले गए हैं. यह भर्ती ​सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है और सभी चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग नई दिल्ली में होगी.कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल के 40 पद, OBC के 25 पद, SC के 15 पद, ST के 7 पद और अन्य वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं.