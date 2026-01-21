एक्सप्लोरर
सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस पद के लिए करें आवेदन; जानें कब होगी परीक्षा?
लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2026 के 90 पदों पर भर्ती निकाली है. LLB पास या फाइनल ईयर छात्र आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन की पूरी जानकारी.
अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या LLB पूरी कर चुके हैं और एक प्रतिष्ठित कानूनी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. Supreme Court of India ने लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2026 के तहत 90 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नौकरी न सिर्फ सम्मानजनक है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ काम करने का सुनहरा मौका भी देती है, जो आपके लॉ करियर को नई दिशा दे सकता है.
Published at : 21 Jan 2026 02:50 PM (IST)
