सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस पद के लिए करें आवेदन; जानें कब होगी परीक्षा?

सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस पद के लिए करें आवेदन; जानें कब होगी परीक्षा?

लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2026 के 90 पदों पर भर्ती निकाली है. LLB पास या फाइनल ईयर छात्र आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 21 Jan 2026 02:50 PM (IST)
लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2026 के 90 पदों पर भर्ती निकाली है. LLB पास या फाइनल ईयर छात्र आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन की पूरी जानकारी.

अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या LLB पूरी कर चुके हैं और एक प्रतिष्ठित कानूनी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. Supreme Court of India ने लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2026 के तहत 90 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नौकरी न सिर्फ सम्मानजनक है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ काम करने का सुनहरा मौका भी देती है, जो आपके लॉ करियर को नई दिशा दे सकता है.

​सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2026 के तहत के कुल 90 पद निकाले गए हैं. यह भर्ती ​सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है और सभी चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग नई दिल्ली में होगी.कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल के 40 पद, OBC के 25 पद, SC के 15 पद, ST के 7 पद और अन्य वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं.
​सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट भर्ती 2026 के तहत के कुल 90 पद निकाले गए हैं. यह भर्ती ​सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है और सभी चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग नई दिल्ली में होगी.कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल के 40 पद, OBC के 25 पद, SC के 15 पद, ST के 7 पद और अन्य वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से LLB पास होना जरूरी है.जो उम्मीदवार अभी LLB फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है. यह भर्ती फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी एक अच्छा अवसर है.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से LLB पास होना जरूरी है.जो उम्मीदवार अभी LLB फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है. यह भर्ती फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी एक अच्छा अवसर है.
Embed widget