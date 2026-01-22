हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में आज से मौसम बदल रहा हैं. पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से अगले छह दिन प्रदेश में बारिश का दौर रहेगा. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ कई जगहों पर बारिश का अनुमान है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 Jan 2026 07:04 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में अब कोहरा और ठंड कम होने लगी हैं. बीते तीन दिनों से लोगों को काफी राहत महसूस हो रही हैं. लेकिन, अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा हैं. यूपी में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जिसकी वजह से कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलेंगी. जबकि आगरा, मथुरा समेत प्रदेश के 15 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. बारिश की वजह से ठंड में भी इजाफा होगा. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 22 जनवरी गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर पश्चिमी संभाग में दिखाई देगा. इस दौरान प्रदेश के कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई हैं. वहीं पूर्वांचल में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. दोनों संभागों में कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है. 

यूपी में आज यहां होगी बारिश 

यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, सँभल, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद रामपुर और आसपास के इलाकों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान जताया है. 

शुक्रवार के प्रदेश में बारिश के दौर में तेजी आएगी और पश्चिमी संभाग में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी, कहीं-कहीं तेज ओलावृष्टि की भी चेतावनी हैं. जिससे किसानों की फसलों को नुक़सान हो सकता है. वहीं पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है. 

इन जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी

23 जनवरी को आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, बुलंदशहर, सँभल, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, बदायूं, कासगंज और एटा व आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन और ओला वृष्टि होने की चेतावनी दी गई हैं. वहीं सहरानपुर, शामली, मेरठ, बागपत, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और रामपुर में लगभग सभी जगहों पर तेज बारिश होने का अनुमान है. 

24 जनवरी को पूर्वी संभाग में हल्की बारिश होगी. पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. 26 और 27 जनवरी को फिर से बारिश मामूली सा ज़ोर पकड़ेगी. बारिश की वजह से अगले दो दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी. इस दौरान 2-4 डिग्री पारा कम होगा और सर्दी बढ़ेगी. 

Published at : 22 Jan 2026 07:04 AM (IST)
