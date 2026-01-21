JIPMER में निकली कई पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

एक्सप्लोरर
JIPMER में निकली कई पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स
अगर आप मेडिकल या डेंटल पोस्टग्रेजुएट हैं और सरकारी अस्पताल में अच्छी सैलरी के साथ नौकरी करना चाहते हैं, तो JIPMER सीनियर रेजिडेंट भर्ती 2026 आपके लिए बेहतरीन मौका है.जानें पूरी डिटेल्स.
जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (JIPMER), पुडुचेरी ने साल 2026 के लिए सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती में मेडिकल और डेंटल विभागों में कुल 110 पद भरे जाएंगे. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.
