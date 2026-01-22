Weather Update: दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
Weather Forecast Today: उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी ठंड का असर बना हुआ है. पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा.
देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 23 और 24 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा. इसके चलते राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश, तेज हवाएं और कोहरा छा सकता है, जिससे तापमान में एक बार फिर गिरावट आने की संभावना है.
मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 24 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 23 जनवरी को भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इस दौरान सुबह और देर रात के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है.
बारिश से प्रदूषण में राहत, लेकिन सर्दी बढ़ेगी
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं की वजह से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण साफ होंगे, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है. हालांकि, बारिश के बाद अगले दो से तीन दिनों तक ठंड और ज्यादा तेज हो सकती है, जिससे लोगों को सुबह और रात के समय अधिक ठिठुरन महसूस होगी.
पंजाब और हरियाणा में जारी है शीतलहर
पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. अमृतसर में 3.3 डिग्री और बठिंडा में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है. हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इन राज्यों में भी ठंड बनी रह सकती है.
राजस्थान में भी बदलेगा मौसम का मिजाज
राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलने के संकेत हैं. मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 जनवरी के बीच जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है.
कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी की संभावना
कश्मीर घाटी में लंबे समय से जारी शुष्क मौसम अब खत्म हो सकता है. मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह में बारिश और व्यापक बर्फबारी की संभावना जताई है. श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है.
मौसम विभाग की लोगों से अपील
भारतीय मौसम विभाग ने लोगों को ठंड को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग का कहना है कि अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर और बढ़ सकता है.
