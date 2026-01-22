हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Advance Booking: सनी देओल की बॉर्डर 2 मारने वाली है बाजी, एडवांस बुकिंग से छाप लिए करोड़ों

Border 2 Advance Booking: सनी देओल की बॉर्डर 2 मारने वाली है बाजी, एडवांस बुकिंग से छाप लिए करोड़ों

Border 2 Advance Booking: सनी देओल की बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है. ये फिल्म पहले दिन ही जबरदस्त कमाई करने वाली है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही जमकर कमाई कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 22 Jan 2026 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल की बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है. जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तब से हर कोई इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहा था. बॉर्डर 2 के गानों से लेकर ट्रेलर तक हर चीज ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. इसी वजह से इसे लेकर बहुत तगड़ा बज है. साथ ही ये रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हो रही है तो लोगों में देशभक्ति जागी हुई है. ऐसे में फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही मोटी कमाई कर ली है.

बॉर्डर 2 का क्रेज एडवांस बुकिंग जब से ओपन हुई है तब से ही देखने को मिल रहा है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही मोटी कमाई कर ली है और पहले दिन ही कई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार बैठी है. बॉर्डर 2 को रिलीज होने में अभी 1 दिन बाकी है और ये कमाई बढ़ने वाली है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग से ही कई फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है. ये साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर बनने की तैयारी में है.सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर  2 ने अब तक 9.94 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. वहीं टिकटों की बात करें तो फिल्म के अब तक 1 लाख 75 हजार से ज्यादा टिकट्स भी बिक गए हैं. टिकटों का ये आंकड़ा आराम से 2.5 लाख तक जाने वाला है. बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों पर टक्कर देने वाली कोई फिल्म नहीं है तो इसे शोज भी बहुत सारे मिले हैं.

बॉर्डर 2 की बात करें तो ये जे पी दत्ता की 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है. हालांकि इसकी कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग होने वाली है. बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है.

ये भी पढ़ें: The Raja Saab BO Day 13: बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सांसें गिन रही 'द राजा साब', अब लाखों कमाने में भी छूटे पसीने, शर्मनाक है 13वें दिन का कलेक्शन

Published at : 22 Jan 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Border 2 Border 2 Advance Booking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 48: सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' का कर दिया काम तमाम
सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' को दी मात
Advertisement

वीडियोज

बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
पालकी पर रोक... बैरिकेड पर बवाल, Prayagraj में शंकराचार्य विवाद क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 48: सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' का कर दिया काम तमाम
सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' को दी मात
हेल्थ
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
बिहार
पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी
पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी
जनरल नॉलेज
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
नौकरी
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget