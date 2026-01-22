सनी देओल की बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है. जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तब से हर कोई इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहा था. बॉर्डर 2 के गानों से लेकर ट्रेलर तक हर चीज ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. इसी वजह से इसे लेकर बहुत तगड़ा बज है. साथ ही ये रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हो रही है तो लोगों में देशभक्ति जागी हुई है. ऐसे में फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही मोटी कमाई कर ली है.

बॉर्डर 2 का क्रेज एडवांस बुकिंग जब से ओपन हुई है तब से ही देखने को मिल रहा है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही मोटी कमाई कर ली है और पहले दिन ही कई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार बैठी है. बॉर्डर 2 को रिलीज होने में अभी 1 दिन बाकी है और ये कमाई बढ़ने वाली है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग से ही कई फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है. ये साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर बनने की तैयारी में है.सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने अब तक 9.94 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. वहीं टिकटों की बात करें तो फिल्म के अब तक 1 लाख 75 हजार से ज्यादा टिकट्स भी बिक गए हैं. टिकटों का ये आंकड़ा आराम से 2.5 लाख तक जाने वाला है. बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों पर टक्कर देने वाली कोई फिल्म नहीं है तो इसे शोज भी बहुत सारे मिले हैं.

बॉर्डर 2 की बात करें तो ये जे पी दत्ता की 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है. हालांकि इसकी कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग होने वाली है. बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है.

