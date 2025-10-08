एक्सप्लोरर
नीदरलैंड के 50000 हजार भारत में कितने? 10 साल नौकरी की तो हो जाएगी चांदी
विदेश में करियर बनाने के इच्छुक भारतीयों के लिए नीदरलैंड एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है, जहां औसत सैलरी करीब 50,000 यूरो यानी लगभग 51 लाख रुपये सालाना है.
अगर आप विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो नीदरलैंड आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है. यहां की सैलरी और काम करने का माहौल दोनों ही भारतीय पेशेवरों के लिए बेहद आकर्षक हैं. नीदरलैंड में एक औसत प्रोफेशनल की सालाना सैलरी करीब 50,000 यूरो होती है, जो भारतीय रुपये में बदलने पर लगभग 51 लाख रुपये बनती है (1 यूरो = 103.47). इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति वहां 10 साल तक नौकरी करता है, तो उसकी कमाई करीब 5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Oct 2025 10:14 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली
नौकरी
6 Photos
एसबीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 7 अक्टूबर से
नौकरी
6 Photos
इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
विश्व
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion