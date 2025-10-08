नीदरलैंड के 50000 हजार भारत में कितने? 10 साल नौकरी की तो हो जाएगी चांदी

नौकरी के लिए यहां सबसे ज्यादा “हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा” दिया जाता है. भारतीयों के लिए यह प्रक्रिया आसान मानी जाती है. इसके लिए जरूरी है कि आपको किसी कंपनी से ऑफर लेटर मिला हो. एक बार वीजा मिल जाने पर आप पूरे यूरोप में घूम सकते हैं और बेहतर अवसर तलाश सकते हैं. आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डॉक्टर, डेटा एनालिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए यहां नौकरी की सबसे ज्यादा डिमांड है. यहां की कंपनियां भारतीयों के काम और मेहनत की काफी सराहना करती हैं.