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हिंदी न्यूज़शिक्षाCareer Option Without FMGE: FMGE में फेल 77% कैंडिडेट्स क्या अब नहीं बन पाएंगे डॉक्टर, क्या हैं ऑप्शंस?

Career Option Without FMGE: FMGE में फेल 77% कैंडिडेट्स क्या अब नहीं बन पाएंगे डॉक्टर, क्या हैं ऑप्शंस?

एनबीईएमएस की ओर से जारी एफएमजीई अक्टूबर 2026 के रिजल्ट बहुत निराशाजनक रहे हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 77 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवार पासिंग मार्क्स हासिल करने में असफल रहे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Nov 2026 06:58 AM (IST)
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Career Option Without FMGE: विदेशी से एमबीबीएस की डिग्री लेकर भारत में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एनबीईएमएस की ओर से जारी एफएमजीई अक्टूबर 2026 के रिजल्ट बहुत निराशाजनक रहे हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 77 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवार पासिंग मार्क्स हासिल करने में असफल रहे, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है. आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर सत्र की परीक्षा में कुल 42,113 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में से केवल 9,354 छात्र ही सफलता प्राप्त कर सके. जबकि 31,539 उम्मीदवार फेल हो गए.  ऐसे में कुल पास प्रतिशत महज 22.87 प्रतिशत रहा. इसके अलावा 5,365 छात्र ऐसे रहे जो 140 से 149 के बीच अंक लेकर आए, यानी वे महज 1 से 10 नंबरों के अंतर से पास होने से चूक गए. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जो छात्र स्क्रीनिंग टेस्ट को पास नहीं कर पाए, उनका डॉक्टर बनने का सपना टूट गया है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि असफल होने वाले छात्रों के पास आगे क्या ऑप्शन बचते हैं. 

क्या फेल होने पर खत्म हो जाता है मेडिकल करियर?

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कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि परीक्षा में असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपका मेडिकल करियर समाप्त हो जाएगा. एफएमजीई परीक्षा मुख्य रूप से भारत में प्रैक्टिस करने के लिए कानूनी लाइसेंसिंग का दरवाजा मानी जाती है. अगर कोई छात्र भारत में इस परीक्षा को पास नहीं कर पाता, तो उसके पास देश के अंदर और वैश्विक स्तर पर कई दूसरे बेहतरीन करियर ऑप्शन खुले रहते हैं. 

भारत में बिना FMGE के करियर ऑप्शन 

जो छात्र भारत में सीधे तौर पर क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे है, वे मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में अपने लिए करियर बना सकते हैं. छात्र हॉस्पिटल के संचालन, रोगी सेवाओं या मेडिकल स्ट्रेटजी प्लानिंग में मास्टर्स इन हॉस्पिटल्स-हेल्थकेयर मैनेजमेंट करके कॉरपोरेट हॉस्पिटल में अच्छे पदों पर काम कर सकते हैं. इसके अलावा आईसीएमआर, फार्मास्युटिकल्स कंपनियों और बायोटेक फर्माें में मेडिकल रिसर्च, एपिडेमियोलोजी या बायो मेडिकल साइंसेज के क्षेत्र में अनुसंधान का रास्ता चुन सकते हैं. वहीं एमपीएच कार्यक्रमों के जरिए छात्र कम्युनिटी हेल्थ, पॉलिसी मेकिंग और डिजीज प्रिवेंशन मैनेजमेंट में एनजीओ, सरकारी स्वास्थ्य आयोगों और वैश्विक स्वास्थ्य समितियों के साथ जुड़ सकते हैं. इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन भी स्टूडेंट कर सकते हैं. 

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वैश्विक स्तर पर मेडिकल प्रैक्टिस के ऑप्शन 

एमबीबीएस डिग्री एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता है, इसलिए एफएमजीई में फेल होने वाले स्टूडेंट भारत के अलावा दूसरे देशों में भी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस का रास्ता देख सकते हैं. इन देशों में भारत की तरह एफएमजीई के बजाय वहां की अपनी स्वतंत्र लाइसेंसिंग परीक्षाएं होती है. जैसे यूएसए में यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन परीक्षा पास करके रेजीडेंसी और क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं. वहीं यूके में भी इसी तरह की परीक्षा पास करके रजिस्ट्रेशन हासिल किया जा सकता है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल परीक्षा के माध्यम से प्रैक्टिस का रास्ता खुल सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 13 Nov 2026 06:58 AM (IST)
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