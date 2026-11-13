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हिंदी न्यूज़शिक्षाAI in Education: AI से सवाल सॉल्व कराना पड़ सकता है भारी, स्टूडेंट्स बिल्कुल न करें ये गलती

AI in Education: AI से सवाल सॉल्व कराना पड़ सकता है भारी, स्टूडेंट्स बिल्कुल न करें ये गलती

AI से होमवर्क करवाना आसान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना समझे जवाब कॉपी करने की आदत आपकी सोचने और परीक्षा में खुद सवाल हल करने की क्षमता को कमजोर कर सकती है?

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 13 Nov 2026 08:44 AM (IST)
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आज के समय में पढ़ाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है.  चैट जी पी टी  जैसे टूल्स की मदद से स्टूडेंट्स कुछ ही सेकंड में मुश्किल सवालों के जवा के यूं पा लेते हैं. इससे समय जरूर बचता है, लेकिन कई छात्र इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. वे बिना सवाल को समझे AI से पूरा होमवर्क और प्रोजेक्ट तैयार करवा लेते हैं और उसे अपनी कॉपी में उतार देते हैं. शुरुआत में यह तरीका आसान लगता है, लेकिन धीरे-धीरे इसका असर उनकी सोचने, लिखने और खुद से सवाल हल करने की क्षमता पर पड़ता है. इसलिए छात्रों को AI का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए.

बिना समझे AI के जवाब कॉपी करना है बड़ी गलती

कई छात्र होमवर्क मिलते ही सवाल को सीधे AI टूल में डाल देते हैं. इसके बाद जो जवाब मिलता है, उसे बिना पढ़े और समझे अपनी कॉपी में लिख लेते हैं. ऐसा करने से उन्हें सवाल हल करने का तरीका समझ नहीं आता. परीक्षा के समय जब इसी तरह का सवाल अपने आप हल करना पड़ता है तो वे उलझ जाते हैं. बार-बार ऐसा करने से खुद से लिखने और जवाब तैयार करने की आदत भी कमजोर होती है. इसलिए किसी भी सवाल का जवाब कॉपी करने के बजाय पहले उसे समझना और अपने शब्दों में लिखना जरूरी है.

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हर छोटे सवाल के लिए AI पर निर्भर न रहें

कुछ छात्र छोटे-छोटे सवालों और सामान्य जानकारी के लिए भी AI की मदद लेने लगते हैं. इससे उनकी खुद सोचने और जवाब खोजने की आदत कम हो जाती है. इसके अलावा AI हमेशा सही जानकारी दे, यह जरूरी नहीं है. कई बार यह गलत तारीख, आंकड़े, नाम या गणित के गलत फॉर्मूले भी बता देता है. अगर छात्र बिना   चेक किये ऐसी जानकारी को याद कर लेते हैं तो परीक्षा में गलत जवाब लिखने की संभावना बढ़ जाती है . इसलिए AI से मिली जानकारी को किताबों, नोट्स और भरोसेमंद स्रोतों से जरूर मिलाना चाहिए.

 AI को शिक्षक की तरह इस्तेमाल करें, न कि नकल के लिए

AI का सही इस्तेमाल पढ़ाई को आसान बनाना है. अगर किसी विषय का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो AI से उसे आसान भाषा में समझाने के लिए कहें. किसी सवाल को हल करने के लिए सीधे पूरा जवाब मांगने के बजाय  स्टेप बाय स्टेप तरीका पूछें. सबसे पहले सवाल को खुद हल करने की कोशिश करें और जहां परेशानी आए, वहीं AI की मदद लें. इसके बाद मिले जवाब को अपनी किताबों और नोट्स से   चेक करें.  याद रखें, AI आपकी पढ़ाई में मदद कर सकता है, लेकिन सीखने और समझने की जिम्मेदारी आपकी ही है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Education News ABP NEWS
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