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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीचतुर्थ श्रेणी में हो गया है सेलेक्शन! जानिए किस पद पर मिलेगी नियुक्ति और क्या होगा आपका काम

चतुर्थ श्रेणी में हो गया है सेलेक्शन! जानिए किस पद पर मिलेगी नियुक्ति और क्या होगा आपका काम

अगर आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती में चयन हो गया है, तो अब अगला सवाल यही होगा कि किस पद पर नियुक्ति मिलेगी और नौकरी में क्या-क्या काम करना होगा. यहां समझिए पूरी जानकारी...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 06 Jul 2026 02:45 PM (IST)
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  • सरकारी नियमों अनुसार वेतन, भत्ते; पदोन्नति के मौके.

चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल होते हैं. सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर अब किस पद पर नियुक्ति मिलेगी और रोजाना क्या काम करना होगा. अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां हम पूरी जानकारी बता रहे हैं.

किन पदों पर हो सकती है नियुक्ति?

चतुर्थ श्रेणी भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग सरकारी विभागों में जरूरत के हिसाब से नियुक्त किया जाता है.किसी को चपरासी, किसी को कार्यालय सहायक, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, माली, हेल्पर, अटेंडेंट या दफ्तरी जैसे पद मिल सकते हैं.कौन-सा पद मिलेगा, यह संबंधित विभाग और उपलब्ध रिक्तियों पर निर्भर करता है.

नौकरी में क्या-क्या काम करना होगा?

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का काम किसी भी सरकारी कार्यालय या संस्थान के रोजमर्रा के कामकाज को आसान बनाना होता है. इसमें फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचाना, दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना, कार्यालय की साफ-सफाई में सहयोग करना, अधिकारियों के निर्देशानुसार जरूरी काम करना और आने वाले लोगों की सहायता करना शामिल हो सकता है. अगर नियुक्ति स्कूल, अस्पताल या किसी अन्य विभाग में होती है, तो वहां के हिसाब से जिम्मेदारियां भी बदल सकती हैं.

जॉइनिंग से पहले पूरी करनी होंगी ये औपचारिकताएं

चयन के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होता है. इसके बाद मेडिकल जांच या अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं.सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित विभाग नियुक्ति पत्र जारी करता है और तय तारीख पर उम्मीदवार को अपनी ड्यूटी जॉइन करनी होती है.

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कितनी मिलेगी सैलरी?

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार वेतन दिया जाता है. बेसिक सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं. समय-समय पर वेतन में बढ़ोतरी और अन्य लाभ भी सरकारी नियमों के अनुसार दिए जाते हैं.

क्या आगे प्रमोशन का मौका मिलता है?

कई उम्मीदवारों के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में प्रमोशन मिलता है. विभागीय नियमों और सेवा अवधि के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि यह पूरी तरह संबंधित विभाग के नियमों पर निर्भर करता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
JOB Fourth Grade Recruitment 2026 Rajasthan Fourth Grade Recruitment
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